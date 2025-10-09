Fiction sui Panini, Serena Rossi sarà Olga

L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Modena
CronacaFiction sui Panini, Serena Rossi sarà Olga
9 ott 2025
REDAZIONE MODENA
"Serena Rossi sarà mia nonna, nostra nonna", nella fiction sulla famiglia Panini. Lo rivela Matteo Panini in un post sui social: "Come direbbe un regista gemignano: ’Tasii per piaser! Ciac as gira a Modna’. Ebbene sì, ’L’album dei sogni’ di Luigi Garlando, grazie a Indigo Film e alla Rai, diventa vivo e visibile – scrive – Una storia italiana, di una famiglia, ma penso di più di tutte quelle donne rezdore che governano le nostre famiglie. Prima bimbe, poi ragazze, mamme e nonne. Un crescendo di amore, rispetto e sacrificio per tenere in bolla l’equilibrio più difficile del mondo: la famiglia. Con un po’ di presunzione vi dico che ci siamo tutti in questa serie televisiva, ognuno di noi vivrà un ricordo, vedrà un gesto e sognerà il suo album dei sogni. Da una piccola edicola di Corso Duomo, alla scaravolta di Parola, per finire nelle mani di tanti bambini. La cosa che mi sorprende ancora è proprio la ’fifi’ o ’figuì: lei, dopo tanti anni, è ancora lì, nella sua bustina, con il suo odore di colla e con la sua magia nata da un’altra magia, quella di una nonna, l’Olga, e otto fratelli, quattro maschi e quattro femmine. Un sincero augurio di buon lavoro a Serena, a tutti gli attori e alla troupe che dal prossimo 13 ottobre inizieranno a Modena le riprese".

La fiction, come anticipato dal Carlino il 9 settembre, parlerà della famiglia Panini attraverso la figura chiave di Olga Cuoghi Panini: rimasta vedova a quarant’anni con otto figli da crescere, nel 1945 decise di acquistare l’edicola di corso Duomo, pagandola a rate di seimila lire.

