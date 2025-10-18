Fiction sulla famiglia Panini, stop alle auto in via Adelardi

Continuano in centro storico le riprese per la fiction Rai dedicata alla famiglia Panini. Oggi per consentire le attività del set, sarà sospesa la circolazione in via degli Adelardi, in prossimità dell’incrocio con via delle Rose, e in via Rua Muro, in prossimità del civico 47, con movieri che disciplineranno il transito veicolare di residenti e diretti alle attività. Il transito sarà interrotto anche su via Santa Chiara da via Adelardi per un tratto di 15 metri. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati della sede stradale nelle stesse vie Adelardi, da via Sant’Agostino a via delle Rose; Rua Muro, da via Adelardi al civico 80 e da via Adelardi al civico 65; Santa Chiara da via Adelardi per 15 metri; così come in via Sant’Agostino, da via Adelardi al civico 67 e da via Adelardi al civico 36.

Intanto si girerà a Modena anche una serie per Amazon Prime Video: da una lavanderia self-service al pubblico globale delle piattaforme in streaming. ’Laundry Heroes’ torna in città per le riprese della sua prima stagione completa, che sarà distribuita nel corso del 2026 su Amazon Prime Video Italia. Dopo il primo episodio pilota, realizzato nel 2024 il progetto entra in una nuova fase di produzione. Scritta e diretta da Vincenzo Malara, la serie è una commedia drammatica che intreccia ironia, romanticismo e introspezione. Ambientata in una lavanderia a gettoni, racconta il mondo sospeso e un po’ disorientato di chi, nel frastuono della vita contemporanea, cerca un punto fermo da cui ripartire.

È proprio una lavanderia self-service di Modena, Zona Bolle in via Carlo Sigonio, ad accogliere in questi giorni la troupe e gli attori impegnati nelle prime scene dei sei episodi che comporranno la stagione. Tra ottobre e dicembre, le riprese si estenderanno anche a una storica videoteca modenese, Videorobby2, e in diversi angoli della città, fino a raggiungere i Comuni di Vignola e Guiglia, che ospiteranno alcune sequenze ambientate in esterni.

In questo scenario urbano riconoscibile ma trasfigurato dal racconto, prendono vita le storie dei protagonisti: Fillo, un giovane scrittore tormentato interpretato da Athos Leonardi, e Andromeda, una musicista in erba dal passato complesso, a cui dà volto Nicole Soffritti. Entrambi si incontrano in una lavanderia che diventa una sorta di rifugio urbano, luogo di passaggio e al tempo stesso di confessione, dove si intreccia-no le vite di altri personaggi ‘disorientati’.