Fidanzati morti nell’incidente a Modena: “Addio Lara e Stefano, conserviamo nel cuore i vostri sorrisi a scuola"

Modena, 15 giugno 2023 – Lacrime e un vuoto tanto incolmabile quanto insopportabile. Non c’è spazio per altro, se non per il dolore nel cuore di chi amava e conosceva i due fidanzati Lara Zanni e Stefano Papotto, che da qualche tempo convivevano a Sassuolo.

I sorrisi dei due 25enni si sono spenti lunedì notte, poco prima delle due a seguito del terribile schianto avvenuto sulla Pedemontana, all’altezza di Magazzino di Savignano.

La Yaris dei due giovani si è scontrata frontalmente contro una Mercedes condotta da un 27enne di Vignola e, all’improvviso, ha preso fuoco mentre l’altra vettura è finita fuori strada, cappottandosi. Purtroppo la violenza dell’impatto e le fiamme non hanno lasciato scampo ai due giovani fidanzati, trovati carbonizzati nelle lamiere contorte del mezzo. Lara e Stefano stavano tornando a casa, a Sassuolo dopo qualche giorno di vacanza al mare.

Ora è stata disposta l’analisi del Dna sulle salme delle vittime, al fine di ottenere un’identificazione certa. Presto, dunque, per poter stabilire la data dell’ultimo straziante addio a Lara e Stefano.

Ieri erano tantissimi i messaggi di dolore postati sui social dagli amici della coppia: ‘Mi rimane difficile, quasi impossibile pensare che non ci sarai più – ha scritto un’amica di Lara – Rimarrai sempre nei nostri cuori’.

La coppia, lei figlia dell’Appennino reggiano, nata a Castelnovo ne’ Monti, ma originaria di San Cassiano di Baiso e lui di Formigine, era legata dalla grande passione per la cucina. A ricordare in un post le due vittime sono infatti i responsabili e i tanti amici della scuola alberghiera di Serramazzoni: ‘Ciao Lara e Stefano – scrivono – abbiamo cercato i vostri sorrisi tra i ricordi della scuola. La vostra scuola, dove vi siete conosciuti, formati e innamorati. Alle vostre famiglie un caro pensiero e le nostre più sentite condoglianze’.

Lara lavorava da tempo nel bar pasticceria Konditorei di Sassuolo. "Possiamo solo dire – ha affermato tra le lacrime il titolare – che era parte della nostra famiglia. Non possiamo ancora credere che non ci sia più". Choccati dalla morte dei due giovani anche i titolari del ristorante Il Calcagnino, a Formigine, dove Stefano aveva lavorato per quattro lunghi anni, iniziando il periodo di stage a 15 anni. "Era un figlio, uno di noi – affermano – Abbiamo perso un figlio, un amico, un collaboratore prezioso, un bravissimo ragazzo. Siamo sconvolti".

Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. Non è chiaro infatto cosa sia accaduto quella notte e gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti. Il 27enne alla guida della seconda auto risulta ancora ricoverato al Maggiore di Bologna, ma sarebbe fuori pericolo.