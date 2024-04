Fiera dei libri dedicati ai più piccoli: "Così facciamo sognare i bambini"

Entrare alla Bologna Children’s Book Fair, la grandissima fiera internazionale del libro per ragazzi (ormai storica, con le sue 61 edizioni), significa immergersi in un mondo di fantasia, di colore, di meraviglia della scoperta e dell’apprendimento. E meno male che, pure in quest’epoca dominata da smartphone e tablet, sono ancora numerosi i bimbi e i ragazzi che provano il desiderio di sfogliare un libro. Lo scorso anno le vendite di libri per ragazzi, inclusi i fumetti dedicati ai bimbi, hanno superato i 291 milioni di euro, in crescita del 2,1% rispetto al 2022.

Fra i padiglioni anche quest’anno spiccano le proposte di editori modenesi. Come Franco Cosimo Panini editore, fra le prime case ad aver creduto – già molti anni fa – nei libri per i ragazzi. Oggi vanta un catalogo ricchissimo, allegro e intelligente. "Festeggiamo i 25 anni di Giulio Coniglio, il personaggio creato da Nicoletta Costa che noi pubblichiamo con grande gioia – spiega Maria Teresa Panini –, mentre il prossimo anno celebreremo i 50 anni della Pimpa di Altan". Fra le novità presentate in fiera, ecco "Una parola molto larga", un libro (con i testi di Giusi Quarenghi e le illustrazioni intense e naif di Giovanni Colaneri) che in un flusso di parole e immagini ci racconta di famiglia e di famiglie aperte, allargate e inclusive. Delizioso e poetico è anche "Cosa c’è fuori", scritto e disegnato da Eliana Albertini, tra le più affermate autrici di fumetti che qui firma il suo primo albo illustrato: un orsetto di pezza, ormai chiuso in cantina, decide di esplorare il mondo e sfida il rischio di uscire all’aperto per sapere, per conoscere. È una storia che invita a seguire la curiosità e a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Se in questi giorni passate in via Indipendenza e in via San Giuseppe, nel pieno centro di Bologna, potete ammirare, in 24 grandi bacheche, le pagine illustrate di "Bella bambina dai capelli turchini", uno dei libri novità di un’altra nota casa editrice modenese, la Logos. "È un omaggio a ‘Pinocchio’, scritto da Adolfo Cordova, autore, giornalista e blogger messicano, e illustrato dal connazionale Davis Alvarez", spiega Francesca Bondioli. Con questo titolo, la Logos inaugura la collana ’C’era una volta ancora’ che ‘rilegge’ le fiabe a partire dai personaggi considerati minori (in questo caso la Fata Turchina). Come un prequel della favola di Collodi, la storia – poetica e avventurosa – contiene anche un messaggio di pace. Fra le altre novità di Logos, ’La Sirenetta’, la tradizionale fiaba in un libro ‘silent’ (ovvero di sole illustrazioni) firmato da Gabriel Pacheco e ’Mira’, un potente racconto nella natura, illustrato da Rocco Lombardi. Nel catalogo, un posto speciale è riservato anche ai libri dedicati ai più piccoli, come quelli con le tavole dell’illustratore francese Frédéric Pillot: sono suoi i disegni della serie che vede protagonista il cane Edmondo, simpatico e pacioccone. Destinato a diventare un beniamino dei bimbi.