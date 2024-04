Fiera di Maggio, mix di divertimento e solidarietà. Dai concerti alla gastronomia, ecco gli eventi

Dal 20 al 27 maggio prossimi a Castelnuovo Rangone torna la centenaria Fiera di Maggio, la più antica manifestazione del territorio, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione delle associazioni locali. Anche quest’anno saranno tanti i motivi per visitarla: dai concerti dei Rats, degli Avanzi di balera e degli Stunt Pilots, fino alla gastronomia e alle iniziative promosse dalle osterie. Non mancheranno pure mercatini ai momenti dedicati alla cultura. "Descrivere a parole la nostra fiera – ha commentato il sindaco, Massimo Paradisi, in occasione della presentazione del programma avvenuta ieri mattina in Provincia - è sempre difficile. Chi c’è stato, e sono tantissimi in questi anni, conosce la magia e la bellezza di un momento unico, capace di coniugare festa e solidarietà. La fiera non è solo musica, buon cibo e un bel mercato, ma è anche un’occasione per rivedere chi non si incrocia da un po’, per vivere il nostro centro storico insieme a decine di volontari. È un po’ una magia che si ripete, come d’incanto, tutti gli anni". L’appuntamento è dunque in piazza lunedì 20 maggio alle 20,30 per il brindisi inaugurale. A seguire, nella chiesa parrocchiale di San Celestino, Josè Antonio Domené e Davide Burani si esibiranno nel concerto per arpa "Aires de España". Martedì 21 in piazza Gramsci si ricorderà il compianto Marco Venturelli al torneo di briscola che porta il suo nome, mentre al Torrione inaugurerà la mostra fotografica Music Players. Mercoledì 22 il primo grande evento musicale della Fiera 2024: sul palco di via Roma andrà in scena il concerto dei Rats. Boom di eventi nel fine settimana.

m.ped.