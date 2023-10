Fiera di Ognissanti e mercato ambulante

A Concordia arriva la Fiera d’Ognissanti. L’appuntamento che cade il primo novembre si caratterizza soprattutto per l’ampiezza ed estensione del suo mercato ambulante, che con oltre 200 operatori commerciali, provenienti da ogni parte d’Italia, riempie tutte le vie del centro inondandole dei colori, degli odori, dei sapori, delle tante curiosità e del vociare di mercanti e avventori. Il format è quello consolidato che unisce ad un mercato ambulante di qualità, l’esposizione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Inoltre, le migliaia di visitatori attesi troveranno un’esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e per la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi. Questa edizione si caratterizza anche per il ritorno del mercato in un tratto di via della Pace, la principale via del paese.