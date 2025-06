Fiera di San Giovanni, si parte oggi con la Notte Balsamica

Da questa sera e fino a martedì torna in centro a Spilamberto la Fiera di San Giovanni, arrivata alla 153° edizione. Oggi sono in programma l’inaugurazione e la Notte Balsamica, con eventi, musica e diverse iniziative. Si parte alle 18 con la 37° rassegna campanaria. Alle 19 sfilata inaugurale in centro (ritrovo in viale Marconi), dedicata quest’anno all’aceto balsamico tradizionale. A seguire, sproloquio del Marchese e del suo Fattore. Alle 21 in piazzale Rangoni serata dedicata a Fabrizio De André. In occasione del 25° anniversario dell’intitolazione del Vicolo De André e nell’85° dalla nascita del cantautore genovese, un progetto che vedrà sul palco musicisti capitanati Beppe Cavani con la sua band con ospite Giorgio Cordini, chitarrista storico di De André, Paolo Ercoli, dobroista e il pianista e fisarmonicista croato-americano Radoslav Lorkovic. Dalle 19 alle 2, in piazza Roma "La magia di San Giovanni". In piazza Caduti Libertà torneranno invece le associazioni con stand gastronomici, zone relax, spettacoli itineranti e tanto altro ancora.

m.ped.