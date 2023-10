Fiera, il 27 ottobre torna l’attesissima Skipass

Fra le novità di quest’anno verrà dato ampio spazio all’outdoor e arriva Xpass Music Festival: sul palco dell’area esterna si esibiranno Sophie and The Giants (venerdì 27 alle 17.30), Benny Benassi (sabato 28 alle 18) e Samuel dei Subsonica (domenica 29 alle 17.15) con un dj set. Si tratta della nuova edizione di Skipass, il salone della neve, in programma a ModenaFiere dal 27 al 29 ottobre. Come da tradizione, con Skipass la Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica portando in città gli atleti delle squadre nazionali, che incontreranno tifosi e appassionati, e un ricco programma di eventi. Domenica 29 alle 12 è previsto l’appuntamento con l’Atleta dell’anno Fisi, ad esempio, e nello stand della Federazione sabato e domenica si potranno vedere in diretta le gare di coppa del mondo di sci in programma a Sölden. A sci, snowboard, sci e alpinismo, più in generale, a Skipass si affiancheranno le attività sulle due ruote, il trekking, l’arrampicata e altro ancora. Tra le altre attività, spiegano gli organizzatori, vengono "confermatissimi il padiglione dedicato alla vendita, punto di riferimento per abbigliamento e attrezzatura neve e outdoor, e l’area dedicata al turismo".