Fiera, la grande fuga . Sos dei commercianti:: "E’ un vero stillicidio"

Il giorno dopo l’annuncio che Modena Fiere ha perso già da quest’anno un’altra fiera di successo come la prestigiosa Champagne Experience, non mancano le reazioni da parte delle associazioni di categoria. Tra le prime a fare sentire la propria voce c’è Confesercenti Modena, che tramite il presidente Mauro Rossi commenta: "Champagne Experience negli anni è diventato un appuntamento importante per il nostro territorio e la sua cancellazione è una grave perdita per Modena e provincia. La fiera in questi anni ha visto un crescente successo, anche grazie al supporto e alla collaborazione delle istituzioni, in primis Camera di Commercio di Modena, nonché di imprese ed associazioni del territorio a partire da Modena a Tavola. Spiace quindi che tutti questi sforzi vadano vanificati".

"Verrà sicuramente a mancare – proseguono ancora da Confesercenti - un importante indotto sul nostro territorio dato dalle 30mila presenze che la manifestazione registrava negli ultimi anni (secondo gli organizzatori, infatti, negli ultimi anni Champagne Experience richiamava 6.000 presenze ogni edizione, e a Modena si sono svolte sette edizioni, ndr), che si tradurranno in mancati pernottamenti nelle strutture ricettive, mancate presenze nei locali pubblici della città e cancellazione di tutti quegli eventi collaterali che si tenevano in centro storico e che contribuivano a promuovere il cuore della nostra città. Ma ancor di più preoccupa lo stillicidio di cancellazioni o il trasferimento di manifestazioni nel polo fieristico di Bologna, che lascia intravedere una possibile dismissione del nostro polo fieristico".

"È necessario ed urgente – conclude poi il presidente Rossi - che si apra un tavolo di confronto tra istituzioni, Camera di Commercio e mondo economico modenese per trovare soluzioni atte a scongiurare questo pericolo". Come già ribadito l’altro ieri dai vertici di Società Excellence, ideatrice e organizzatrice di questa manifestazione, la decisione di trasferirsi a Bologna è stata lungamente meditata e non è stata presa a cuor leggero. Il direttore della società, Lorenzo Righi, ha ribadito al Carlino che a Modena Società Excellence si è sempre trovata molto bene, anche nella collaborazione con le istituzioni, dalla Camera di Commercio all’amministrazione comunale. Tuttavia, appunto, sul piatto pesano altre considerazioni, che vanno dall’aspetto logistico agli investimenti che un polo fieristico come quello di Bologna è in grado di fare per promuovere i propri eventi, rispetto a ciò che oggi è in grado di offrire Modena. Guardando al bicchiere mezzo pieno – seppure rimanga una magra consolazione per Modena – è che comunque un evento di prestigio come Champagne Experience resterà in Emilia-Romagna (l’appuntamento è per il 5 e 6 ottobre appunto a Bologna Fiere), nel capoluogo della regione, e non si trasferirà in sedi ancora più lontane (e di cui già anni fa si parlava, almeno a livello di suggestione, nei "corridoi") ma potenzialmente molto attrattive, come ad esempio Milano o Roma.

Marco Pederzoli