Fiera più forte di freddo e pioggia "Ma in piazza Roma stand penalizzati"

di Vincenzo Malara

Fiera bagnata… non così sfortunata. Almeno stando ai numeri. Nonostante la pioggia e il freddo, migliaia modenesi non si sono voluti perdere il tradizionale evento dedicato a Sant’Antonio con bancarelle di ogni sorta e tanto, tanto cibo. Sono stati, infatti, circa 400 gli ambulanti (391 per l’esattezza) che hanno sfidato il maltempo invadendo il cuore cittadino, che quest’anno ha ampliato il suo raggio di ‘accoglienza’ con una mappa della fiera che ha incluso, oltre alle zone storiche, anche piazza XX Settembre, via Farini e Piazza Roma (sarà così anche per San Geminiano).

Come comunicato dall’amministrazione "sono state poco più di un centinaio le rinunce con 31 ambulanti subentrati nella cosiddetta spunta giornaliera. La partecipazione, quindi, è risultata sui livelli del periodo precedente all’emergenza sanitaria". La novità dell’ampliamento, se da una parte ha permesso ai modenesi di muoversi su spazi più ampi e sicuri, evitando le classiche calche, non pare però essere piaciuta a una fetta di ambulanti. In particolare, il nuovo format ha creato una sorta di (inspiegabile) ‘corto circuito’ all’interno di Confcommercio e Confesercenti, che solo qualche giorno fa, quando fu presentato l’allargamento delle fiere in conferenza stampa, erano intervenute per plaudire pubblicamente alla progettualità definita con l’amministrazione.

Ieri, al contrario, i segretari di Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio hanno bocciato la scelta: "È una sofferenza annunciata per i nostri operatori – scrivono le sigle in una nota –, che si sono trovati ricollocati in Piazza Roma o nelle altre zone periferiche della fiera. Si tratta di vere e proprie isole, completamente scollegate dal circuito fieristico classico, e c’è da chiedersi se gli ambulanti torneranno l’anno prossimo, vista la mal partita odierna. La pioggia – proseguono le associazioni – non si può certamente addire a scusante, dal momento che via Emilia e corso Canalgrande erano mediamente affollate. Sarebbe bene che il Comune evitasse di sperimentare nuove collocazioni fieristiche affondando la lama negli operatori di una categoria già sufficientemente sovraccarica di problematiche".

Senza considerare, proseguono i rappresentanti di categoria, "che avevamo richiesto l’esenzione Tosap nelle nuove aree di ricollocazione. Non si può fare cassa su chi non lavora".

Tornando alla giornata, grande successo di pubblico ha registrato lo spazio allestito dal Modena calcio in piazza XX Settembre: il club, oltre alla vendita di magliette e gadget, ha esposto i trofei conquistati lo scorso campionato per una foto ricordo dei tifosi canarini. Tutto esaurito nelle visite straordinarie organizzate, con decine di persone salite sulla Ghirlandina o accorse per ammirare gli ambienti di Palazzo Ducale, le Sale storiche del Palazzo comunale e l’Acetaia comunale.

Sul fronte sicurezza, dai controlli della polizia locale – quattro le pattuglie impegnate per turno - non sono emerse irregolarità, mentre è stato registrato il ritrovamento di una carta bancomat in via Emilia centro e un tentativo di furto a un ambulante in Sant’Agostino: la persona che ha sottratto il marsupio è stata fermata pochi minuti dopo da un operatore in borghese del Nucleo problematiche del territorio.