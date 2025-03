Fiera, torna ’Imeat’: "Nuovi modi di cuocere". Attesi 15mila visitatori

Domenica apre i battenti Imeat, la più importante fiera internazionale italiana del settore carne. Il grande evento dedicato ai professionisti, alle aziende dell’indotto carne e salumi e agli appassionati, torna per la nona edizione consecutiva a ModenaFiere, confermando la centralità della nostra città anche in questo ambito.

Una vera e propria full immersion che il 23, 24 e 25 marzo, terrà banco con un nutrito programma di eventi, nel quale conoscere i produttori, gli allevatori, gli artigiani del gusto e le aziende espositrici, pronte a raccontarsi, attraverso tradizioni consolidate, nuovi strumenti, soluzioni tecnologiche avanzate e innovazioni di un comparto, che in Italia come all’estero ben rappresenta la genialità e l’estro made in Italy.

"L’edizione 2025 mette al primo posto i giovani, la filiera, la formazione e le nuove tendenze – conferma Luca Codato, presidente di Imeat – con convegni, momenti di cultura del prodotto, degustazioni, gare ed eventi conviviali che raccontano le nuove sfide di un settore vivace, sempre in evoluzione, per arricchire conoscenza e consapevolezza".

Un appuntamento a tutto tondo per conoscere i nuovi trend e i più innovativi metodi di cottura grill professionale, dall’elettrico al fuoco, con 200 espositori e una previsione di oltre 15.000 visitatori. Tra gli eventi da segnalare domenica 23: la degustazione guidata con le selezioni degli allevatori Ferrisfood; Consorzio del Bue grasso di Carrù; Consorzio Tutela del Vitellone bianco dell’Appennino Centrale. La dimostrazione di taglio degli studenti dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (Trento), a cura di Federcarni. Il trofeo miglior coppa/capocollo di iMeat’25.

L’attesa gara tra le ristomacellerie d’Italia. Il corso teorico-dimostrativo sui tagli poveri e le tecniche per valorizzare e non sprecare. Ma anche la ‘battuta quasi perfetta’, grazie alle competenze della Confraternita della Battuta al Coltello. Il panino d’eccellenza secondo l’istrionico Daniele Reponi (sia domenica che lunedì). Mentre il 24, si terrà la tavola rotonda di Confcommercio: ‘Quale filiera? Tante strade ma un’unica eccellenza’, con Davide Forghieri, Magnavacchi Roberto, Riccardo Sulsenti dell’azienda La Longarola, Marcello Palmieri, Stefano Casella, Vicepresidente Federcarni. E ancora le cotture al bbq, carbone e infrarossi, con i tagli innovativi dell’anteriore; le preselezioni per il Campionato Golden Steak; la tavola rotonda che anticipa il Fassona Day 2025; la dimostrazione di taglio a mano di prosciutto crudo con il cortador Benedetto Colantuono e UniSaFo; l’analisi sul percorso decisionale del cliente, alla luce delle tecniche di neuromarketing.

(Info https://www.imeat.it)