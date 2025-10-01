Fiere d’Ottobre, via al suono della campane

Nelle ultime settimane Sassuolo ha ospitato, direttamente o indirettamente, Festivalfilosofia e Cersaie. Adesso, arrivano anche le Fiere d’Ottobre. Un variegato trittico culturale e sociale, chiuso dalle quattro Fiere (rigorosamente in dialetto sassolese) "di curiàus, dal bèli dann, di resdàur e di sdàs" che animeranno la città ogni fine settimana dal 4 al 26 ottobre. Facciamo un rapido passo indietro. Fino al 1503, quando Alfonso I d’Este concesse una fiera dove le merci potessero essere scambiate liberamente, senza dazi né pedaggi. Mezzo millennio dopo, la manifestazione si è arricchita senza mai dimenticare il suo spirito e le sue radici: in una parola, il commercio.

Non manca tuttavia lo spirito d’innovazione; quest’anno, infatti, la prima grande novità sarà l’inaugurazione che si terrà domenica 5, alle 11 in via Battisti, dove suoneranno le campane della torre civica in collaborazione con l’Unione Campanari Reggiani per dare ufficialmente il via alle Fiere. Si parte però il giorno prima, sabato 4, con il Sassuolo Antiquariato e Vintage (il mercato mensile per gli amanti del collezionismo e degli oggetti d’epoca in piazza Garibaldi), con il Trofeo Nannini (competizione di pallavolo al Palapaganelli) e due mostre d’arte: ‘Home Street Home’ a cura di Studio Sulla via della Pace e la terza edizione di ‘Arte in città’ a cura del Gruppo Pittori Sassolesi. Domenica, dopo il taglio del nastro, spazio a musica, mercatini – curati del Comitato dei Commercianti del Centro Storico – e negozi aperti con promozioni, il Meet & Greet con il pilota sassolese Edoardo Barbolini, gnocco e tigelle con gli alpini di San Michele e molte iniziative a sfondo sportivo; tennis, tiro con l’arco, parkour, skateboard e altro ancora.

"Le Fiere d’Ottobre – sottolinea l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – sono qualcosa che unisce e riempie la città. Speriamo che riesca ad accogliere tanti turisti anche da fuori Sassuolo. Sono uno dei momenti più importanti per il commercio locale, in cui le nostre botteghe si mettono in mostra accompagnate dal Comune. Di rara importanza è poi l’apporto dato dal mondo associativo, che ci tengo a ringraziare per ciascun evento proposto alla cittadinanza: dal Comitato Commercianti alle associazioni di categoria, passando per il Terzo Settore e le associazioni sportive. È un mondo che si unisce e che lavora insieme per creare e mettere a terra le Fiere. In ultimo, rivolgo un pensiero particolare a Elena Zanni: le mando un grandissimo e caloroso abbraccio per il lavoro svolto in questi anni per Sassuolo".

Gabriele Arcuri