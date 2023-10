Fiere in centro storico, ecco il bando per 94 posteggi

L’operazione ampliamento dell’area delle due tradizionali fiere nel centro storico (Sant’Antonio il 17 gennaio e San Geminiano il 31, in occasione del Patrono) si completa con il bando per l’assegnazione di 94 posteggi ancora disponibili, sui complessivi 505, con concessione di 12 anni. Le domande devono essere presentate entro venerdì 3 novembre e per definire la graduatoria si valuteranno la storia professionale dell’impresa, in base all’iscrizione al registro per l’attività di commercio su aree pubbliche, ma anche l’impegno a vendere determinate categoria di prodotti (di tipo artigianale sia per alimentari che non alimentari, tradizionali e tipici del luogo dell’impresa oppure realizzati con tessuti pregiati) e l’impegno a utilizzare automezzi a basso impatto ambientale.

"Dopo il via libera del Consiglio comunale nel 2022 e la prima esperienza a inizio anno, con 451 ambulanti presenti a San Geminiano, ora completiamo il percorso della nuova planimetria – spiega l’assessora alle Politiche economiche Ludovica Carla Ferrari – che, oltre all’ampliamento, è caratterizzata da un diverso disegno delle collocazioni dei banchi e l’eliminazione dei doppi fronti che non consentivano spazi adeguati. Le nuove fiere così possono essere più belle e sicure, grazie a un’offerta commerciale meno densa, a spazi più ampi per il passeggio e a un’esposizione più efficace delle merci, ma anche favorendo la compresenza del pubblico delle fiere con quello diretto ai negozi e alle attività commerciali, oltre a residenti e lavoratori del centro storico". Possono partecipare alla selezione le imprese iscritte nei registri camerali (imprese individuali, società di persone, società di capitale e cooperative regolarmente costituite) e le persone fisiche non iscritte le quali dovranno costituirsi in forma d’impresa all’atto dell’eventuale assegnazione.

Il bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul portale ambulanti (www.comune.modena.itargomenticommercio-ambulante) con anche la planimetria dei posteggi disponibili .