Fiere, ora la città non brinda più ’Champagne Experience’ trasloca. Un altro evento preferisce Bologna

Dopo Skipass e Play (trasferita a Bologna), Modena fiere perde un altro "gioiello di famiglia". Ieri, infatti, è arrivata l’ufficialità che Champagne Experience, la prestigiosa kermesse delle maison di Champagne che per sette anni ha portato nella città della Ghirlandina circa 6.000 persone l’anno (in gran parte operatori del settore), già dal 2025 traslocherà nel quartiere fieristico di Bologna. Ci sono anzi già le date in calendario: l’appuntamento per tutti gli amanti delle bollicine più famose del mondo, è a Bologna Fiere per domenica 5 e lunedì 6 ottobre.

Champagne Experience è un evento ideato e organizzato da Excellence Srl Sidi - Società italiana distributori e importatori, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza. Luca Cuzziol, presidente di Excellence Srl, ha dichiarato in merito: "Siamo entusiasti di annunciare questo importante cambiamento di sede. Champagne Experience è cresciuta costantemente nel corso degli anni, diventando un evento imprescindibile per il settore Horeca e per tutti gli appassionati in Italia. Se Modena è stata una sede accogliente per le prime sette edizioni, la crescente affluenza di operatori, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, ci ha spinto a cercare un luogo ancora più strutturato e facilmente raggiungibile". Per il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, "con l’ingresso di Champagne Experience nel nostro calendario, Bologna rafforza il suo posizionamento negli eventi dedicati al vino di grandissima qualità".

Che si sia trattato di una decisione molto meditata ma pressochè inevitabile lo ha confermato al Carlino anche Lorenz Righi, direttore di Società Excellence, che ha spiegato: "C’è una grande gratitudine, da parte nostra, per la città di Modena. Proprio a Modena, infatti, ci siamo sempre trovati benissimo, tanto che abbiamo organizzato ben sette edizioni. Ringrazio anzi la Camera di Commercio (con il presidente Molinari abbiamo sempre lavorato benissimo) e l’amministrazione comunale di Modena per la grande collaborazione. La scelta di trasferirci quindi è stata difficile, ma per la verità se ne parlava già da tempo. Se la nostra manifestazione vuole crescere, doveva prendere questa decisione. Bologna Fiere, proprietaria anche di Modena Fiere, ha intenzione di investire su Bologna. Bologna, dal punto di vista logistico, offre sia un aeroporto sia una serie di linee ferroviarie ad alta velocità, servizi molto ricercati per chi proviene dall’estero. Dal punto di vista logistico, insomma, sarà molto più facile raggiungere la Champagne Experience. Ci dispiace insomma abbandonare la città che ci ha sempre ospitato, ma è stata una scelta meditata e inevitabile, sulla spinta anche della proposta ricevuta da Bologna Fiere".

Lo stesso Righi, peraltro, ha anche anticipato una novità dell’ottava edizione della Champagne Experience, che non si è mai tenuta a Modena. Quest’anno, infatti, oltre alla presenza di circa 160 maison e all’organizzazione di masterclass ed eventi dedicati, a Bologna sarà coinvolto anche l’Ordre des Coteaux de Champagne, che nella serata di chiusura della manifestazione nominerà i nuovi "Cavalieri dello Champagne".