Fiere, sostegno dal Comune Ma serve grinta

Davide Miserendino

Il mondo negli ultimi anni si è messo a girare ancora più veloce. E purtroppo non sempre nel verso giusto. E così, per esempio, la fiera della neve, Skipass, si tiene in un ponte ’dei morti’ con 25 gradi e si ritrova, suo malgrado, depotenziata. E, soprattutto, per due anni siamo rimasti chiusi in casa. Il vecchio adagio, però, vale sempre: quando il gioco si fa duro, tocca ai duri. E forse noi, in questi anni, non lo siamo stati abbastanza e ci siamo fatti schiacciare dai nostri vicini. Lo abbiamo detto per quanto riguarda i conceri (i big scelgono Reggio e Bologna), lo ribadiamo per le fiere (ma qui con l’ovvia Bologna è Parma a primeggiare). Dobbiamo ritagliarci più spazio.