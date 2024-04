"Figlio della nostra terra, orgogliosi di lui: grande capacità di dialogo"

Tra i più solleciti a congratularsi per la designazione del loro concittadino Emanuele Orsini è stata l’amministrazione comunale di Castelvetro. "Siamo orgogliosi di essere la terra natale di un incarico così prestigioso. Espressione – ricorda la vice sindaca Giorgia Mezzaqui – di una realtà lavorativa importante ma non solo, poiché espressione di una famiglia sempre molto attenta alla nostra comunità, la cui capacità di identificare opportunità, assumere rischi e creare valore si è rivelata fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico. E Castelvetro sicuramente cresce grazie ad aziende come Sistem e figure di rilievo internazionale come Emanuele Orsini".

È dal sistema delle istituzioni che vengono le felicitazioni più convinte per la scelta compiuta ieri da Confindustria. "Attenzione allo sviluppo economico ma mettendo al centro la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità ambientale, oltre al profondo legame con il territorio e alla capacità di dialogo" sono alcune delle caratteristiche che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha colto in Orsini. "Conosco Orsini da molti anni – gli fa eco il parlamentare Pd Stefano Vaccari – e ho potuto apprezzarne il legame con il territorio di Modena e dell’Emilia, oltre alla responsabilità sociale dell’impresa verso i lavoratori, l’ambiente e il terzo settore. Sono certo che le sue radici modenesi gli faranno bene e gli daranno la giusta spinta e concretezza nel nuovo incarico". Mentre la collega di partito senatrice Vincenza Rando sottolinea che "Il ruolo che svolgerà negli anni a venire è decisivo per rimettere al centro delle politiche del Paese la cultura dello sviluppo e la crescita, a partire dai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici".

"La sua nomina – afferma Massimo Mezzetti, candidato sindaco del centrosinistra a Modena - sottolinea la caratura del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Ci auguriamo che la sua presidenza sia incentrata sulla valorizzazione dell’impresa sana e seria, su una vocazione sociale e una transizione energetica sempre più necessaria e non rimandabile".

Apprezzamento per Orsini viene anche dal vicecoordinatore regionale e capogruppo Forza Italia in Provincia Antonio Platis. "Alla guida dell’associazione industriali – commenta Platis - c’è un uomo di grandi capacità e soprattutto dotato di una visione strategica a 360 gradi. Si è formato nell’azienda di famiglia, il cui padre Carlo ha avuto grandi intuizioni imprenditoriali. Da queste basi è cresciuto, ampliando e diversificando il gruppo, fino alla ribalta nazionale. Siamo certi che farà il meglio anche per il nostro territorio".

Alberto Greco