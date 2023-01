Filarmonica, biglietto agevolato

Ecco ’La Toscanini per tutti’: un progetto innovativo a misura di famiglia che nasce dalla volontà di poter assistere ai concerti della Filarmonica Toscanini con un biglietto agevolato per gli abitanti del Comune di Sassuolo, al quale la Toscanini offrirà il servizio di navetta in pullman per arrivare all’Auditorium Paganini di Parma qualora si raggiunga il numero minimo di 25 persone.

Tre appuntamenti che sono in programma tra febbraio, marzo e maggio, con la musica d’autore abbinata a visite nei luoghi della cultura.

Nello specifico, al debutto dell’iniziativa, la Fondazione Toscanini propone per sabato 11 febbraio il concerto e visita al Labirinto della Masone.