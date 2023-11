Filiale Unicredit aperta 5 giorni a settimana

Dal 20 novembre la filiale Unicredit di corso Libertà passerà da due a cinque giorni di apertura settimanale. L’ufficialità è stata data ieri anche da una nota dell’amministrazione comunale, che spiega: "Il servizio di cassa rimarrà attivo il martedì e il giovedì, mentre negli altri tre giorni sarà presente il servizio di consulenza e i servizi di cassa tramite Atm evoluto, che permette di svolgere tutte le operazioni da sportello, utilizzando il proprio bancomat.

Un investimento per l’azienda che non è solo economico ma anche umano, con l’aumento del personale dedicato per far fronte alle maggiori ore di operatività. Una scelta strategica per dare una risposta al territorio, in particolare agli utenti fragili". Il sindaco Francesco Zuffi ha commentato: "Accogliamo con piacere questa novità. Un’azienda di servizi che decide di investire sul territorio di San Cesario, a maggior ragione nel pieno centro storico, è sempre un’ottima notizia".

m.ped.