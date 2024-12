Filiera della ceramica, confronto sul futuro

Il gotha della tecnologia per ceramica a confronto, mercoledi prossimo 11 dicembre presso l’Hotel RMH Des Arts di Baggiovara, con la seconda edizione del convegno tecnico ‘Ceramica di Valore’. Promosso da Ceramic World Review e CeramicWorldWeb, in collaborazione con Acimac, l’evento offrirà una giornata di approfondimento incentrata sul valore del prodotto e su come tecnologie e materiali possano contribuire ad incrementarne la competitività, intervenendo su estetica, qualità tecnica e sostenibilità. Per la varietà e completezza dei contenuti offerti, l’appuntamento è rivolto a un’ampia platea di professionisti di aziende produttrici di ceramica (responsabili sviluppo prodotti, tecnici di laboratorio, direttori tecnici e responsabili di stabilimento, energy manager, titolari) e a tutti gli operatori della filiera. Trainato dal successo riscosso dall’edizione del 2023, questo secondo appuntamento con la ‘Ceramica di Valore’ amplia il proprio format con due sessioni tematiche all’interno delle quali verranno suddivise le 16 relazioni tecniche, presentate dai più importanti fornitori di materiali e tecnologie di processo, che sono il nucleo centrale dell’evento. Forte di una leadership riconosciutagli a livello globale, ma inevitabilmente alle prese con le nuove sfide imposte dalla competizione globale e da uno scenario geopolitico non privo di incognite, il settore continua a studiare se stesso: l’appuntamento in programma tra una settimana rappresenta, in questo senso, una occasione di approfondimento circa gli ultimi approdi della ricerca per quanto attiene a prodotto e processo. Nel corso della mattinata si parlerà di ‘Innovazioni nella decorazione digitale’, tema cui seguirà, nel pomeriggio una sessione dedicata alle ‘Innovazioni per processi più efficienti e sostenibili: argomenti di stringente attualità, attorno ai quali gli organizzatori hanno raccolto diverse aziende che rappresentano l’eccellenza del distretto ceramico. Sulla decorazione digitale, interverranno Colorobbia, Sicer, Vetriceramici, Smaltochimica, Projecta, Sacmi, System Ceramics, Kerajet e Durst, mentre il tema, caldissimo, dell’efficienza energetica sarà declinato da Imerys, Sacmi, Solar Turbines, BMR, Surfaces Group e Gruppo B&T.

Stefano Fogliani