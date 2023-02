Filippi: "Difficoltà iniziali inevitabili Ma già ottenuti risultati importanti"

Se necessario "faremo piccoli aggiustamenti". Ma a Modena si tira dritto, senza esitazioni, con il nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti. "Le difficoltà iniziali sono normali, in tutti i cambiamenti, ma le stiamo superando". Ne è convinta l’assessore all’ambiente Alessandra Filippi.

Come procede il piano?

"I numeri ci dicono che nelle frazioni, dove il nuovo sistema è già a regime, la raccolta differenziata in pochissimi mesi è passata dal 61 all’80%. È un primo dato ma molto importante perché significa che le persone rispondono bene al cambiamento e perché ci conferma che il sistema introdotto è lo strumento giusto per raggiungere l’obiettivo del 79% di raccolta differenziata che la Regione, nell’ambito di norme nazionali ed europee, ci impone di raggiungere entro il 2027. La raccolta differenziata è alla base della sostenibilità delle città e dell’economia circolare, perché è lo strumento che abbiamo a disposizione per avviare al riuso e al riciclo materiali che consideriamo rifiuti e che, invece, possono avere una nuova vita".

Molti cittadini però ci scrivono che ci sono problemi, a loro cosa vorrebbe dire?

"Le difficoltà iniziali sono normali, in tutti i cambiamenti, ma le stiamo superando. Il nostro obiettivo, insieme al gestore Hera, fin dalla progettazione, è sempre stato quello di rendere le cose il più possibile semplici per tutti: da qui le diverse modalità di raccolta adattate ai diversi quartieri fino ad arrivare alla raccolta ‘condominiale’ in centro storico, ma dando sempre, a tutti, la possibilità di raggiungere i cassonetti per l’indifferenziato, si aprono con una tessera, e l’organico che continuano a esserci. Di fatto, nessuno deve tenere in casa rifiuti maleodoranti, ma soltanto la carta e la plastica che vengono ritirate a domicilio".

Piuttosto che adeguarsi c’è chi abbandona rifiuti un po’ ovunque…

"Differenziare tutto è sicuramente un nuovo approccio, con il quale dobbiamo familiarizzare e che richiede la collaborazione di tutti i modenesi, ognuno per la propria parte. Come amministrazione stiamo continuamente monitorando l’andamento del servizio, facendo piccoli aggiustamenti dove necessario, come per esempio spostando i cassonetti o adeguando le attrezzature alle esigenze delle imprese. E, allo stesso tempo, stiamo sollecitando il gestore perché intensifichi i controlli sugli abbandoni".

Crede che ci sia bisogno di comunicare meglio questo progetto?

"Si deve sempre migliorare, ma sono tante le opportunità per informarsi. Insieme a Hera, fin dall’inizio e man mano che il servizio si estende ai diversi quartieri, continuiamo a creare momenti di incontro con i residenti per rispondere alle domande e chiarire tutti i possibili dubbi. In centro storico, la nuova raccolta partirà a fine mese, ma abbiamo già fatto un’assemblea informativa proprio ieri sera e una seconda è programmata per lunedì prossimo; in piazza Mazzini, ogni sabato mattina ci sono banchetti informativi dove i cittadini possono proporre dubbi, osservazioni e domande ricevendo tutti i chiarimenti necessari. Infine, c’è la casa la casa Smeraldo di Hera in via Razzaboni che svolge la stessa funzione".

Paolo Tomassone