Filippo Fard, il medico ucciso dal Coronavirus: "Un uomo straordinario: si è speso per gli altri"

I colleghi per giorni sono rimasti sotto le finestre dell’ospedale per fargli sentire la loro vicinanza: accendevano a turno i lampeggianti delle ambulanze per cercare di dargli forza e coraggio. Ha profondamente segnato il cuore di tanti operatori del 118 la morte, a dicembre 2020 del 63enne Filippo Fard, medico reggiano dell’emergenza territoriale in servizio al 118 di Modena. Filippo, di origine iraniana, aveva combattuto con tutte le sue forze ma il Covid, purtroppo, se l’è portato via. "Filippo era un medico, un grande medico. Un professionista che agiva con coscienza , ma soprattutto con una straordinaria umanità. Filippo dispensava carezze ai pazienti più fragili, abbracciava malati dopo averli visitati. Ho visto Flippo mettere in campo tutte le sue forze, dare l’anima e sudore per strappare persone alla morte…" racconta la collega del 118, Cecilia. "Filippo aveva sempre il sorriso. Era un’anima gentile, anche con chi, a sua volta, non lo era stato con lui. Filippo era un vero amico, un uomo caparbio, a lui piaceva mettersi in gioco , studiava continuamente. Credeva in ciò che faceva. Filippo era un grande amico, il nostro ’folletto incontenibile’. Grazie Filippo Fard, sei stato un valoroso esempio per tutti noi del set 118. Non scorderò mai quanto ti emozionarono quelle rose colorate..."