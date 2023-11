Filippo Graziani, lo show ricordando papà Ivan

Ad aprire la nuova stagione teatrale dell’auditorio Enzo Ferrari di Maranello, stasera alle 21, sarà Filippo Graziani con lo spettacolo ‘Arcipelago Ivan’: un omaggio al padre, l’indimenticato artista Ivan Graziani. Sul palco anche Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso e alla chitarra acustica, Elia Zambardino alle tastiere, per la regia di Gigi Bischi. Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura. Tutto questo è ‘Arcipelago Ivan’. È il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio, proprio come le isole di un arcipelago. Questo è l’omaggio di Filippo Graziani al padre che, come a bordo di una nave, traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come ‘Lugano addio’, ‘Firenze’, ‘Pigro’ ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi, per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. La stagione teatrale - sette spettacoli, da stasera al 6 marzo 2024, tutti con inizio alle 21 - continua martedì 19 dicembre con Paola Minaccioni - una delle attrici più amate di teatro, cinema e tv - nello spettacolo ‘Stupida Show!’ di Gabriele Di Luca. Un monologo di stand up comedy di una comicità travolgente in cui l’artista ci accompagna nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali.