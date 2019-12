Modena, 19 dicembre 2019 - E’ cominciata nel cuore della notte la maxi operazione, denominata ‘Rinascita Scott’, condotta dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, in esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare del gip di Catanzaro su richiesta della Dda, a carico di 334 persone dislocate su tutto il territorio nazionale. Operazione che ha messo in luce tutta l’organizzazione legata alla 'ndrangheta operante nel Vibonese e collegata alla cosca Mancuso di Limbadi. Sono complessivamente 416 gli indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose. Cinque le persone arrestate in Emilia Romagna.

Tra gli indagati, ma con una posizione marginale, anche il titolare di una agenzia funebre di Mirandola, Filippo Polistena, originario di Vibo Valentia, balzato alla cronaca nazionale negli ultimi mesi poiché concessionario, con la sua ‘Polistena human cryopreservation’, della KrioRuss, l’unico centro specializzato in crioconservazione dei defunti, oltre a quello degli Stati Uniti. Polistena si trova ora agli arresti domiciliari nella sua casa di Mirandola: in particolare è accusato di truffa alla pubblica amministrazione. E' estraneo invece all'accusa di associazione mafiosa che riguarda altri indagati.

Contestualmente all'ordinanza di custodia cautelare, i militari stanno notificando anche un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro. La maxi operazione interessa varie regioni d'Italia dove la 'ndrangheta di Vibo Valentia si è ramificata, tra cui Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Toscana, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Alcuni degli indagati sono stati individuati e arrestati anche all’estero. Nell'operazione sono impegnati 2.500 carabinieri del Ros e dei Comandi provinciali che stanno lavorando ininterrottamente sul territorio nazionale, supportati anche da unità del Gis, del Reggimento Paracadutisti, degli Squadroni Eliportati Cacciatori, dei reparti mobili, da mezzi aerei e unità cinofile. v.bru