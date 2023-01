Filippo Sala "Dalle scalate agli aiuti umanitari Il mio impegno respira insieme alla natura"

di Paolo Tomassone Filippo Sala, lei in 69 anni ha accumulato tante esperienze: scalatore, artista, insegnante, innovatore e volontario. Quale di queste la identifica di più? "Fanno tutte parte della mia vita, anzi delle mie vite. Ho sempre bisogno di sperimentare, di cercare, di aggiungere qualcosa di nuovo e lo faccio a partire dall’esperienza precedente. Quello che mi appassiona di più è l’insegnamento. Gli studenti ti mantengono vivo, ti mettono in crisi e ti pongono tanti dubbi. Ma stando in mezzo ai giovani di 18 anni si ha un travaso continuo di linfa vitale". C’è un comune denominatore di queste ‘professioni’? "Io cerco di imparare da ogni esperienza. Ecco, forse questa è la costante della mia vita. Devo stare a contatto con la terra, devo sporcarmi le mani con la natura, che si tratti delle scalate in montagna o delle missioni ambientaliste e umanitarie all’estero. In fondo cerco di vivere il grande dilemma uomo-ambiente che ci accompagna da sempre". La natura degli 8mila metri però è un po’ diversa da quella che incontriamo tutti i giorni. "Certo, però ovunque possiamo raccogliere oggetti, che siano sassi o pezzi di legno: hanno anch’essi una vita e raccontano una storia. La storia di un incontro. Io ho camminato tanto: sono...