Film con Accorsi e De Luigi A Fanano il casting day

È ufficiale: le luci del cinema si accendono su Fanano. Domenica 2 aprile, dalle ore 10 alle 18, alla Biblioteca Comunale - Centro Italo Bortolotti, ci saranno i casting per il nuovo lungometraggio ‘50 km all’ora’ per la regia di Fabio De Luigi e con Stefano Accorsi. Accorsi è stato ambasciatore delle bellezze dell’Emilia-Romagna e quindi anche del nostro Appennino. Colorado Film in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, ha aperto le selezioni per piccoli ruoli e comparse da inserire nel road movie. In particolare, la produzione cerca uomini e donne da 18 a 80 anni e bambini e bambine da 8 a 15 anni, bambini giocatori di ping pong e un pizzaiolo. C’è una certa urgenza per due bambini di 8 - 10 anni che assomiglino agli attori Stefano Accorsi e Fabio De Luigi. Chi non riuscisse a essere presente può inviare foto attuali all’indirizzo: [email protected] specificando città, altezza ed età e numero di cellulare. Le riprese inizieranno l’8 maggio, il lavoro è retribuito.

C’è entusiasmo a Fanano. "Siamo molto contenti che sia stato scelto Fanano – commenta il sindaco Stefano Muzzarelli – come sede per i casting, è una grande soddisfazione per noi. Negli anni abbiamo mandato materiale alla film Commission dell’Emilia Romagna per entrare nel circuito cinematografico. Ci metteremo a totale disposizione per mostrare una comunità pronta ad accogliere la produzione, anche per valorizzare il nostro territorio". "L’attività della Film Commission – spiega il responsabile Fabio Abagnato – consiste nel costruire con servizi e incentivi le migliori condizioni per ospitare le produzioni cinematografiche. In questi anni stiamo facendo vivere una nuova stagione di opportunità culturali e produttive per i grandi autori e anche il territorio modenese sta contribuendo in questo. Stiamo favorendo lo scouting e il casting per la nuova opera di Fabio De Luigi, con lo staff produttivo di Colorado, e Fanano sta collaborando attivamente. Non siamo nella fase in cui si può comunicare molto altro, se non che la disponibilità del territorio e le scelte del regista possano andare nella stessa direzione e, allora, sarà finito il tempo della curiosità e inizierà quello del rimboccarsi le maniche e aprire le porte ai professionisti e agli attori coinvolti, perché il cinema porta energia, fatica e allegria". Top secret, per ora, il soggetto del film e i luoghi delle riprese, tutta Fanano è in fibrillazione. Sabato ci sarà un castinga anche a Cervia, quindi nel film saranno coinvolti monti e mare. In passato nel territorio di Fanano sono state girate parti di altri film importanti: nel 1983 ‘Una gita scolastica’ di Pupi Avati, nel 2015, a Fanano e Pievepelago ‘Tutto quello che vuoi’ scritto e diretto da Francesco Bruni.

Walter Bellisi