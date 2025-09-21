Film ed eventi culturali, ritorna il Cavour e diventa ‘Casa Ciao’

Restituito alla città dopo una lunga chiusura e un intervento conservativo durato nove mesi, risorge il Cinema Cavour, con il nuovo nome di ‘Casa Ciao’, diventando nuovamente luogo di incontro culturale legato alla settima arte, ma non solo. Una location immaginifica che durante il Festival della Filosofia, ieri e oggi, ospita l’evento "Saran Cotti?".

Risale al 1882 l’edificazione del Paradisino, attiguo alla Chiesa della Beata Vergine del Paradiso, su disegno di Vincenzo Maestri, lo stesso architetto del Teatro Storchi. Uno spazio per famiglie dove si fanno recite, ci ricorda Gabriella Roganti, nel suo volume sul cinematografo a Modena e solo in seguito destinato a proiezioni, ma che nel 1947, una volta ristrutturato, diverrà Cinema Cavour, per continuare a proiettare film fino ai primi anni 2000.

Dal 18 gennaio 2025, dopo i restauri del 2024, è sede dell’agenzia Ciao Comunicazione, ma questo weekend torna ad essere un luogo esteso 400 mt., dove si organizzano mostre ed eventi culturali. "Saran Cotti?" è un evento site-specific che ci riporta alla dimensione del cibo come gesto quotidiano e collettivo di trasmissione affettiva, culturale, politica.

Istallazioni, immagini d’archivio, musica dal vivo e performance, messe in dialogo, attraverso preziosi film amatoriali dell’Archivio Home Movies, montati da Francesco Ninno, dove il cibo diventa cura e memoria collettiva; una sonorizzazione dal vivo a cura di Andrea Vecchiato, su composizione originale di Riccardo Bazzoni, in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale; la performance conclusiva Macelleria Cosmica, che porta la firma del collettivo Kilonova.Art, vincitore del Biennale College Teatro – Regia 2025.

Luca Bonacini