Film ’Ferrari’ di Mann. Promosso dalla critica ma flop al ’botteghino’: incassati solo 23 milioni

Promosso dalla critica, motivo d’orgoglio per i modenesi, ma bocciato dal pubblico mondiale. Il film ‘Ferrari’ di Michael Mann è quello che in gergo, nemmeno troppo cinematografico, viene definito un ‘flop commerciale’ dagli addetti ai lavori. Costato quasi 100 milioni di euro – esclusa la campagna di marketing –, ad oggi l’epopea che racconta uno degli anni di vita più delicati del fondatore della Rossa di Maranello ha incassato a livello globale (dati certificati dal sito Box Office Mojo) appena 23 milioni, un quinto dell’investimento complessivo. C’è da stare certi che una volta approdato in streaming, ‘Ferrari’ recupererà parte del suo budget, ma l’obiettivo della produzione hollywoodiana era sicuramente diverso.

Cosa è andato storto? Nonostante sia stato uno dei film più inseguiti e voluti da Mann, non è il suo più riuscito e ad avere condizionato, non di poco, il risultato al box office è (forse) l’equivoco alla base dell’opera: ‘Ferrari’, infatti, non è un lungometraggio in cui le corse (e lo spettacolo visivo) sono le protagoniste assolute, ma il focus narrativo è sul lato umano del Drake, dinamica alquanto impegnata, che evidentemente non sta scaldando il cuore degli americani, che ricordiamo essere il pubblico (e il mercato) più ambito per un film internazionale.

In Italia, dove il biopic è stato girato, ‘Ferrari’ ha fortunatamente esordito positivamente (grazie anche alle riuscitissime anteprime modenesi) e ha tenuto, riuscendo a superare ampiamente quota 3 milioni. Insomma, se da una parte l’opera di Michael Mann ha fatto parlare molto noi modenesi perché abbiamo vissuto in prima persona l’emozione e la meraviglia dei set allestiti nel cuore cittadino, dall’altra l’euforia generalizzata (ma forse più di noi emiliani che a livello globale) non si è tradotta in un film di successo.

La speranza, per la casa di distribuzione Neon che lo ha acquistato, era che un biopic così atteso come ‘Ferrari’ potesse venire trainato dalla stagione dei premi hollywoodiani, che soprattutto per film rivolti ad un pubblico adulto, quindi più impegnati e seriosi, sono il vero volano per il passaparola positivo del pubblico, ma anche in questo caso non è andata bene: l’ultima fatica di Mann con protagonisti Adam Driver e Penèlope Cruz (loro sì osannati dalla critica) è stata infatti letteralmente snobbata sia dalle tradizionali classifiche di fine anno dedicate ai migliori film del 2023, che dai Golden Globe (i riconoscimenti della stampa straniera a Hollywood, considerati l’anticamera dell’Oscar) che hanno negato qualsiasi tipo di candidatura al film. Cosa resterà di ‘Ferrari’? Per noi modenesi sicuramente il ritratto profondo e ispirato di un genio che ha cambiato il mondo dell’automobilismo e l’orgoglio di una produzione hollywoodiana che ha scelto Modena come sua casa per mesi.

Per il ‘resto del mondo’, forse, un’occasione sprecata.