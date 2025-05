Film Festival La Farfalla vince ’4 Giorni Corti’

È il drammatico ‘La Farfalla’, della troupe Podolico Produzioni, il vincitore dei ‘4 Giorni Corti’ 2025, la competizione promossa dal Nonantola Film Festival, giunta alla 19esima edizione e autentico cuore pulsante della kermesse dedicata agli appassionati della ’macchina da presa’.

Il galà di chiusura della gara si è svolto sabato scorso al cinema teatro Troisi di Nonantola: la giuria di qualità (composta dal montatore Alessio Doglione, dal distributore Pietro Liberati, dalla curatrice di rassegne e blogger membro direzione Ucca Letizia Lucangeli, dal critico e saggista modenese Alberto Morsiani e dalla docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e saggista Micla Petrelli) ha assegnato il primo premio da 1.500 euro al drammatico ‘La Farfalla’, in quanto, si legge nella motivazione che ha accompagnato il riconoscimento, "quale diario intimo di una giovane donna, il corto restituisce una sintesi poetica di interni ordinari in penombra, irrealismo dei suoni e degli oggetti tecnologici, ed infine, in chiusura, la luce urbana e insieme naturale del mondo liberato della vita da vivere. La storia, la ricerca visive (formale e cromatica), il senso del tempo e l’integrazione sapiente degli oggetti e della frase proposti fanno di questo cortometraggio un saggio contemporaneo sugli slittamenti tra sogno e realtà".

Il secondo premio da 500 euro è stato attribuito alla commedia ‘Pasiòn Prohibida’ della troupe ControlZeta e il terzo premio da 250 euro alla commedia ‘Finchè giochiamo’ della troupe Silly Monkeys.

Sono state assegnate anche tre menzioni speciali, sempre nell’ambito di ’4 Giorni Corti’: al corto d’animazione ‘Essere piccoli’ della troupe Macine da Presa, al drammatico ‘Joie de Vivre’ della troupe Dim – Film Production e al thriller ‘Interferenze’ della troupe Parkour. Il premio del pubblico ‘Nicolò Gianelli’ che ha votato online è andata al corto drammatico ‘Macchinina rossa’ della troupe Pink Elephants, mentre è sempre il corto ‘Pasiòn Prohibida’ che si è aggiudicato il premio del pubblico presente in sala.

Infine, alla commedia ‘Pulpocchio’, firmata dalla troupe Cinedelirium è andato il premio dello sponsor Coop Alleanza 3.0 per il lavoro che meglio ha saputo valorizzare Nonantola. Tutti i corti della gara 2025 – sia i selezionati che gli esclusi – sono visibili sul sito della manifestazione.