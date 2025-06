Film sotto le stelle, bando aperto per la gestione

Fino all’anno scorso era l’unico grande schermo che si accendeva in città, quello allestito in piazzale della Rosa in occasione della rassegna ‘Cinema sotto le stelle’. Quest’anno la ripresa delle proiezioni al Carani ha colmato la lacuna ‘invernale’, ma con la bella stagione alle porte è già tempo di pensare alla rassegna estiva, che non sarà priva di novità e in ordine alla quale è ancora aperto il bando, rivolto ad associazioni di promozione sociale.

Scade, il bando, il prossimo 10 giugno: sarà attraverso quello che l’Amministrazione individuerà il beneficiario del contributo (45mila euro) di cui sarà beneficiaria l’associazione che realizzerà la rassegna in tutti i suoi aspetti, ovvero progettazione, promozione, allestimento e gestione dell’arena. "La novità di quest’anno – sottolinea l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – sta nell’apertura di ‘Cinema sotto le stelle’ a tutta la città, non solamente al centro storico. Vogliamo portare le proiezioni in tutti i quartieri cittadini con la collaborazione delle varie associazioni che operano sul territorio, coinvolgendo sempre di più la città nella stagione estiva sassolese."

Il progetto da presentare dovrà prevedere almeno 25 proiezioni in centro storico, nella suggestiva cornice di piazzale Della Rosa, e almeno 8 proiezioni in parchi e aree periferiche che verranno definite in seguito all’aggiudicazione. E se l’epicentro della rassegna resta lo spazio antistante Palazzo Ducale, è proprio nell’allestimento di un programma che vada oltre il centro cittadino il ‘plus’ dell’edizione 2025 di ‘Cinema sotto le stelle’. L’arena principale, collocata in Piazzale Della Rosa, avrà una capienza fino a 400 posti, prevedendo almeno 25 proiezioni di cui almeno 20 di film della stagione cinematografica 2024/2025, con ingresso a pagamento, e almeno 5 proiezioni ‘evento’ ad ingresso gratuito, e si dovranno svolgere nel periodo compreso dall’inizio di luglio al 24 agosto, salvo eventuali recuperi da concludere entro fine settembre.

Le arene ‘periferiche’, invece, che sarà compito dell’organizzazione individuare, avranno capienza più limitata (100 posti) e ospiteranno proiezioni gratuite, con una programmazione rivolta prevalentemente alle famiglie e al grande pubblico, che andranno necessariamente programmate nel periodo compreso tra il 21 agosto e il 7 settembre. Le richieste di contributo con i progetti e i necessari allegati devono pervenire, via PEC, al Comune di Sassuolo, come detto, entro le ore 12 di martedì 10 giugno.

s. f.