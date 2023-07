Film sotto le stelle, svago e cultura ’Note di Notte’ costella l’estate

Anche per l’estate 2023, tra le suggestive mura della corte del Castello di Spezzano torna ’Note di Notte’, l’attesa rassegna di spettacoli musicali, sostenuta da Fondazione Modena, e organizzata dal Comitato Fiorano in Festa insieme alle associazioni Quelli del ‘29 – prossimi gestori del Teatro Astoria – e Amici della Musica Nino Rota, il tutto con la collaborazione del Comune. Da quest’anno, oltre ai dieci appuntamenti con ingresso gratuito che intratterranno i fioranesi e non solo, la corte spezzanese ospiterà per la prima volta il Cinema Sotto le Stelle, curato da Quelli del ’29. E così, a partire dal 10 luglio saranno proiettati 8 film, nazionali e internazionali, dell’ultima stagione cinematografica. Tra l’altro, la campagna del Ministero della Cultura ’Cinema Revolution’ permetterà la visione delle pellicole italiane ad un prezzo ridotto di 3.50 euro. "L’annuale rassegna Note di Notte – commenta il vicesindaco Morena Silingardi – quest’anno ulteriormente arricchita dalla proposta di otto proiezioni cinematografiche, rafforza l’attrattività del Castello di Spezzano come luogo di svago e cultura. Anche in questo caso, così come si è fatto in Piazza Menotti, a Villa Cuoghi e a Villa Pace, l’Amministrazione presenta spettacoli diversificati, adatti a vari tipi di pubblico. È una scelta ponderata, per valorizzare luoghi e contenuti. Sono anche particolarmente soddisfatta del cinema estivo, la cui realizzazione era in ipotesi da tempo, purtroppo impedita dalla pandemia Covid, ma che ora è divenuta realtà".

Delle dieci serate della rassegna ’Note di Notte’, che ha esordito domenica scorsa con il Premio Via Emilia alla presenza di un folto pubblico, tre sono organizzate da Quelli del ‘29. "Nelle nostre serate abbiamo pensato di accostare ciascun genere musicale ad un vino" spiega Paolo di Nita, direttore artistico e presidente dell’Associazione. Anche per la rassegna ’Cinema Sotto le Stelle’ il direttore si dice soddisfatto: "Presenteremo otto film di primissimo piano. La rassegna è molto variegata, tra l’altro con la visione pure del nuovo film ‘Indiana Jones 5’".

Ylenia Rocco