Filosofia, arrivederci al 2026. Scelto il tema: sarà il Caos: "Festival che parla a tutti"

‘Caos’ il tema scelto per la prossima edizione del Festivalfilosofia, la 26ª, che si svolgerà dal 18 al 20 settembre 2026 a Modena, Carpi e Sassuolo. È stato annunciato ieri pomeriggio, durante la tradizionale conferenza stampa, dagli organizzatori che hanno manifestato anche tutta la loro soddisfazione per il successo dell’edizione appena conclusa. "Sono stati giorni straordinari – ha affermato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti –. Prima ancora dei numeri, i bilanci li fanno quelle piazze piene di persone, giovani e non solo, che hanno restituito in modo plastico quanto questo festival sia estremamente attuale oltre che necessario perché parla a tutti, non solo all’élite di intellettuali. E proprio per questo, manterrà sempre la sua caratteristica preziosa della gratuità, affinché tutti possano accedere alla cultura". Riferendosi poi al tema, il primo cittadino ha sottolineato che "scegliere il ‘caos’ come filo conduttore per il prossimo anno significa entrare pienamente nella nostra epoca: una parola che è adesso, e temo lo sarà anche tra un anno, fortemente attuale. Ancora di più ci mancherà Michelina (Borsari, ideatrice e prima direttrice del Festivalfilosofia venuta a mancare ad agosto, ndr) – ha aggiunto di concerto con Alselmo Sovieni, presidente del Consiglio direttivo del Consorzio per il festival – e il contributo che avrebbe dato, per questo abbiamo un dovere ancora più grande di qualità nella costruzione del programma". Spazio a geopolitica e scienza oltre alla filosofia.

Un tema che "era già stato abbozzato con Michelina – ha proseguito Massimo Cacciari, membro del Comitato scientifico del Consorzio –. In greco, il caos indica il vuoto, lo spazio aperto, lo stato primordiale di disordine che precedeva la creazione del cosmo. In senso positivo è dunque un vuoto generativo di nuovi ordini".

Gli ha fatto eco un altro membro del Comitato scientifico, Barbara Carnevali: "A volte occorre fare un passo indietro per un ripensamento radicale dell’ordine che pare dissolversi e individuarne una forma nuova. È il tema che abbiamo scelto più velocemente: in soli 15 minuti c’era convergenza di approvazioni ed entusiasmi".

Il direttore scientifico Daniele Francesconi ha definito il ‘caos’ un "concetto generativo ma anche dissipativo, una categoria adeguatissima a prendere di petto la situazione di un mondo attraversato da dissoluzioni di vecchi ordini, eventi catastrofici e processi profondi di cambiamento sul piano politico, scientifico e climatico", evidenziando poi l’importanza della Filosofia "che dovrebbe essere insegnata non solo nei licei ma anche negli istituti tecnici, anzi in ogni scuola di ordine e grado, come modalità di allenamento al pensiero critico".

Infine, il direttore ha annunciato l’intenzione di rendere omaggio in maniera permanente alla figura di Michelina Borsari: "Oltre al lavoro sull’archivio, congiuntamente con la famiglia il Consorzio darà corso alla volontà espressa proprio da Michelina di sostenere il percorso formativo e la carriera di giovani ricercatori: a partire dalla prossima edizione verrà dunque istituita una ‘lectio Michelina Borsari’ tenuta da un’autrice o un autore under 35, per presentare il proprio lavoro nel programma del festival".