"Filosofia, il format funziona. Il futuro? I giovani protagonisti"

Dopo aver animato per tre giorni le piazze di Modena, Carpi e Sassuolo, è terminata domenica sera la 25ª edizione del Festivalfilosofia sul tema della ‘Paideia’, dedicata a Michelina Borsari, ideatrice del festival scomparsa nel mese di agosto. L’appuntamento è al 2026 con ’caos’. Come afferma il direttore del Festival, Daniele Francesconi, dopo un quarto di secolo la rassegna modenese continua a registrare risultati positivi e guarda al futuro con fiducia.

Possiamo già restituire un bilancio di questa 25ª edizione del Festival?

"Non abbiamo ancora, nel dettaglio, i numeri definitivi, ma guardando le tendenze possiamo affermare di essere rimasti sugli stessi livelli degli ultimi due anni: le lezioni hanno registrato circa 100.000 presenze, un risultato che ci lascia estremamente soddisfatti. A Modena gli alberghi si sono riempiti velocemente, tanto che abbiamo saputo di scolaresche che, prenotando a ridosso del Festival, hanno trovato alloggio fuori città. Scendendo nel dettaglio, Modena ha avuto quasi sempre platee piene, con picchi in occasione degli interventi di Cacciari, Lancini e Galimberti. Le altre città hanno registrato un buon riscontro soprattutto con gli autori più seguiti dal grande pubblico, come Recalcati, Marzano o Natoli a Carpi e Massini e Bianchi a Sassuolo".

Dopo 25 anni di storia, il format del Festival si conferma vincente?

"Nella sua cornice generale, il format resterà quello di una manifestazione che si incentra su incontri e lezioni di filosofia, con l’intento di coinvolgere anche le arti e i linguaggi. Naturalmente, ogni anno cerchiamo di introdurre qualche variazione. Quest’anno ad esempio, abbiamo avuto riscontri molto positivi per quanto riguarda alcuni incontri serali che si sono tenuti a Modena, su temi culturali, impostati in forme narrative più vicine al racconto, o al monologo che all’idea della lezione magistrale. Inoltre, siamo sempre pronti a sperimentare nuovi spazi: a tal proposito, la novità di quest’anno è stata piazza Sant’Agostino che, con grande partecipazione, si è trasformata in uno spazio di conversazione e dibattito".

Venendo ai rapporti con le scuole, ci sono iniziative per il futuro?

"Un’altra novità particolarmente proficua di quest’anno ha riguardato il dibattito tra studenti liceali che, in futuro, ci piacerebbe ampliare rendendo i giovani sempre più protagonisti – e non destinatari – del Festival".

Filosofia nelle scuole. Si potrebbe fare di più?

"Come ha dimostrato il Festival, la filosofia è per tutti e può fornire moltissime chiavi di lettura per comprendere meglio la realtà. Quest’edizione dedicata alla Paideia ci ha fatto capire che oggi sarebbe opportuno immaginare forme per introdurre il sapere filosofico, le tecniche e la modalità di analisi concettuale della filosofia anche nelle scuole in cui tale disciplina non viene insegnata".

Jacopo Gozzi