Filosofia, l’omaggio. Testo inedito di Borsari: "I festival culturali e l’aria che cambia"

"Eccoci..." avrebbe potuto dire Michelina ieri sera in piazza Grande. Lei iniziava sempre così gli incontri: era la sua parola chiave. "Eccoci..." C’era anche lei sul palco accanto alla Ghirlandina, con il suo viso sorridente, in quella foto che rimane come suo ultimo ritratto. E con le sue parole: "È il pensiero a fornire l’energia e la temperatura della serra dove vogliamo continuare a rimanere umani". Michelina Borsari non è andata via davvero, ed è ancora presente in questo FestivalFilosofia che ha ideato più di 25 anni fa e ha continuato a seguire, di edizione in edizione: "Di questa manifestazione Michelina è stata e resterà sempre l’anima. E l’anima è invisibile", ha esordito Daniele Francesconi, oggi direttore del festival, aprendo il ricordo dedicato alla professoressa. Sul palco, insieme a lui, il sindaco Massimo Mezzetti con Massimo Cacciari e Barbara Carnevali, componenti del comitato scientifico. In prima fila i familiari di Michelina, la sorella e la nipote Caterina Zanfi che ha iniziato a riordinare l’archivio della zia.

Il sindaco Mezzetti ha rammentato una delle grandi sfide affrontate da Michelina: "Profuse un impegno enorme affinché Modena potesse avere una facoltà umanistica. Con la sua ‘tigna’ positiva si diede da fare perché quel risultato fosse raggiunto". Anche il festival nasce da quello stesso impegno: "Quegli anni hanno dato il via a un nuovo rinascimento culturale per Modena", ha aggiunto Mezzetti. "Fa un po’ impressione inaugurare questo festival senza di lei", è intervenuto Massimo Cacciari. Per lui Michelina era "una presenza necessaria", una donna dalla profonda cultura e dall’inarrestabile curiosità intellettuale: "Mai come quest’anno dobbiamo dare al nostro festival il significato che lei gli aveva attribuito: un luogo dove si discute liberamente, senza pregiudizi né propaganda".

Per Barbara Carnevali, Michelina Borsari aveva tre caratteristiche: genio, gusto ed eleganza. "Il suo genio era creativo e collettivo, capace di creare istituzioni, come il festival o la Scuola di Alti studi. Il suo carisma si esprimeva nella capacità di creare gruppo". Michelina – ha detto la docente – leggeva centinaia di libri e pensava la parola chiave del festival con anni d’anticipo, cercando di creare legami. "Aveva una personalità elegante anche nel modo di porsi e di difendere le sue convinzioni. Nell’ultimo messaggio mi ha salutato scrivendomi ‘Stai bene, stai bella’. E così voglio salutarla anche io". E per chiudere la semplice cerimonia laica dedicata a Michelina Borsari, Francesconi ha scelto di leggere un testo inedito della professoressa, un intervento che tenne nel 2017 all’Università Cattolica di Milano con una riflessione sul modo di fare cultura in una società sempre più liquida. I festival culturali – scriveva Michelina – "sono eventi che partono dai suoli (città e territori) e hanno l’ambizione di cambiare l’aria che tira". Con una metafora climatica, sono come nembi stagionali, muovono le idee, possono essere come tifoni "che sollevano e mettono in vortice tutto quello che si presenta". Quindi è il pensiero che "permette di fare clima, il pensiero diffuso, ospitale, aperto sul possibile, scambiato. Il pensiero liberato dalle transenne delle Accademie, dagli scalini gerarchici, dei divisori generazionali". Il pensiero del FestivalFilosofia che sarà sempre la sua grande eredità.