Filosofia nelle piazze. Da Socrate ai media. Il Festival celebra 25 anni di ’Paideia’

Il meteo promette un weekend ancora di piena estate. Saranno dunque tre giornate di splendido sole e di luminosi pensieri quelle del FestivalFilosofia che inizia oggi a Modena, Carpi e Sassuolo. Venticinque anni, venticinque edizioni... Non a caso dunque la parola chiave di questo 2025 è "Paideia", intesa come educazione, formazione, scuola e trasmissione del sapere: fin dal suo esordio, il festival ha voluto proprio riportare le idee nelle piazze, accendere la riflessione e solleticare domande, ed è stato quindi un grande ‘motore’ di paideia.

Vediamo allora alcuni fra gli appuntamenti di questa giornata inaugurale che a Modena si aprirà già alle 10 in piazza Grande con la lezione di Mauro Bonazzi su Socrate. Fra gli interventi a Modena, alle 15 la sociologa Chiara Saraceno rifletterà sulla povertà educativa, poi alle 16.30 James Boyle mostrerà come le macchine che apprendono pongano il tema del loro profilo di personalità, e alle 18 Alessandro Aresu discuterà dei processi globali che incidono sulla collaborazione e la concorrenza tra programmi accademici, ricerca e sviluppo. In serata alla Tenda di piazza XX Settembre Anna Maria Boschetti tratteggerà la figura di Benedetto Croce, mentre in piazza Grande il giornalista Edoardo Camurri, in "Philodiffusione", esplorerà il ruolo dei media nella trasmissione culturale. Fra gli ospiti attesi a Carpi, alle 15 Chiara Valerio con la sua matematica dei sentimenti, alle 18 Massimo Recalcati nell’elogio del maestro, e alle 22 il giornalista Riccardo Staglianò ne "La classe di lotta", ovvero povertà e perdita di status dei docenti italiani. A Sassuolo arriveranno anche Raffaele Mantegazza ("O capitano! Mio capitano! Il congedo tra insegnanti e allievi"), Marina Garcés ("Apprendere la vita. L’educazione come apertura al futuro"), Maurizio Ferraris ("Intelligenza ibrida"), e in serata Luca Mastrantonio per il reading teatrale "Da Werther a Quid Game".

Il festival è punteggiato da molti eventi speciali. Oggi alle 16 in piazza Sant’Agostino, Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e l’ex pugile e tecnico Emanuele Agati dialogheranno in "Fuori dall’angolo: il pugilato come scuola di emancipazione" per raccontare come le palestre possano acquisire una funzione comunitaria, poi alle 20.30 alla chiesa di San Carlo il patron del Modena Fc Carlo Rivetti e il filosofo Oreste Tolone si confronteranno su sport, cultura, impresa e vita. Alle 19.30 e 21.30 nel chiostro del Palazzo Santa Margherita Saverio Bari racconterà "Carlos Caszély. Il centravanti che non si inginocchiò" nel Cile schiacciato dalla dittatura di Pinochet. Sempre alle 20.30 alla chiesa del Voto, la pianista Gloria Campaner e la cantautrice e regista Margherita Vicario si confronteranno sulle proprie esperienze "Prima di andare in scena".

Il festival è parola, il festival è musica: nella chiesa di Sant’Agostino, stamattina i giovani musicisti potranno fare le prime esperienze all’organo, e stasera al teatro San Carlo, per iniziativa degli Amici della musica, nello spettacolo "Pace. Svuotare gli arsenali, riempire i granai" l’attrice Diana Höbel indagherà le conseguenze della propaganda di guerra, doppio fasullo della paideia. E alle 21 alla sala Truffaut, il ciclo di docufilm "Master", a cura di Alberto Morsiani, ospiterà la regista Erika Rossi per la proiezione di "Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza".

Stefano Marchetti