Finale, al via il cineforum al Corso

Con il mitico "Frankenstein Junior", in versione restaurata e digitalizzata a quasi 50 anni dall’uscita, prenderà il via stasera (mercoledì 1) alle 20 il ciclo "Cineforum" al Nuovo Cinema Corso di Finale. Cinque appuntamenti nei mercoledì di marzo, con altrettanti film che sono già nella storia della settima arte, introdotti da Giulio Borgatti e Guido Vicenzi. Si parte appunto con il celebre lavoro di Mel Brooks con Gene Wilder e Marty Feldman, e si proseguirà con quattro film musicali: l’8 marzo "Quadrophenia" (1979), dall’omonimo album degli Who, poi il 15 marzo "Mary Poppins", grande classico Disney, quindi il 22 marzo "The Blues Brothers" con gli iconici John Belushi e Dan Aykroyd e il 29 marzo "Across the universe", realizzato su 33 canzoni dei Beatles. L’ingresso a ogni serata costa 10 euro, ed è possibile anche acquistare un abbonamento a tutta la rassegna, al prezzo di 40 euro. Info, www.nuovocinemacorso.it

