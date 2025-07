Finale, assalto alla cassaforte del discount Lidl

A distanza di tre mesi e mezzo, una banda di ladri ha tentato nuovamente di ripulire la cassaforte del discount Lidl che si trova in via Borsari all’angolo via per Modena ma, stavolta, il colpo è fallito. Erano da poco passate l’una, la notte tra giovedì e venerdì quando, gl’ignoti, dopo aver forzato una porta antipanico, hanno avuto libero accesso, dal magazzino, all’ufficio del direttore.

La soglia dello studio, stavolta, era stata sostituita con una blindata. Incuranti dell’impedimento, forse previsto, la banda ha avviato la demolizione della parete smontando telaio e porta corazzata dal muro.

L’abbattimento del tramezzo ha attivato l’allarme, collegato con l’istituto di vigilanza, innescando i fumogeni dell’ufficio a protezione dell’armadio blindato. A quel punto, schermata la visuale dal fumo intenso, resisi conto dell’impossibilità di assaltare la cassaforte hanno abbandonato il supermarket prima dell’arrivo di vigilantes e carabinieri.

La notte tra il 19 e 20 marzo una banda d’incappucciati, non si esclude sia la stessa, alla medesima ora e con le identiche modalità riuscì a bucare con il flessibile la cassaforte, allora non protetta da nebbiogeni, razziando un bottino da 30 mila euro prima di darsi alla fuga.

Flavio Viani