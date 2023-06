Finale, cartolina d’artista ricorda Pederiali

Il Panaro nel cuore del paese, il Ponte di Piazza, una bicicletta, la gatta di Ciarapanela e un veliero in volo, come in un sogno. È l’immagine – evocativa e suggestiva – creata dall’artista Mario Cavani per la cartolina esclusiva che il Circolo Filatelico e Numismatico Finalese ha dedicato allo scrittore Giuseppe Pederiali, nel decennale della scomparsa. Il circolo si è anche attivato presso Poste Italiane per la realizzazione di un annullo filatelico speciale, in omaggio a Pederiali, che è stato messo a disposizione ieri mattina presso uno sportello postale straordinario.

La cartolina dedicata a Giuseppe Pederiali, con l’annullo commemorativo ufficiale, si potrà ricevere anche oggi presso lo stand del Circolo in via Trento Trieste, lungo il percorso di Finalestense. Per soddisfare le richieste dei collezionisti, l’annullo sarà poi disponibile presso l’ufficio postale di Mirandola e successivamente verrà depositato al Museo delle Poste di Roma.

s.m.