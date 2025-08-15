Finale, cimitero nel mirino. Tornano i ladri di rame

Rame, ottone e altri metalli sono sempre più ‘ricercati’ dai ladri che non si fanno scrupolo di colpire anche nei cimiteri. Per la seconda volta, nell’arco di pochi mesi, ignoti hanno preso di mira una tomba al cimitero di Finale: "Già avevano rubato due lastre di rame della copertura della tomba della nostra famiglia – spiega Paolo Paganelli che già aveva denunciato il primo furto –. Ieri, tornando al cimitero, ci siamo accorti che i ladri sono tornati e hanno provato a scardinare anche le altre piastre ma non sono riusciti".

La tomba della famiglia Paganelli è collocata a ridosso del muro di recinzione del cimitero, verso la cosiddetta ‘casa del custode’, oggi non abitata. "Qui sono sepolti mio padre e i miei nonni – aggiunge Paganelli –. Lo scorso autunno, pochi giorni prima della commemorazione dei defunti, avevamo scoperto la ‘scomparsa’ di due lastre di rame. Una parte della tomba era rimasta scoperta". Poiché le piastre erano fissate al cemento, era difficile pensare che si fossero staccate da sole. Negli ultimi giorni, tornando alla tomba, Paganelli ha scoperto che i ladri hanno tentato di portare via anche le altre lastre, facendo leva probabilmente con un palanchino, ma non hanno completato l’operazione: forse sono stati disturbati da qualcosa o qualcuno.

Non è da escludere che questi furti avvengano in orario serale o notturno, con il favore dell’oscurità. I ladri possono aspettare l’orario in cui si chiudono i cancelli per agire senza troppi sguardi curiosi e possono poi andarsene senza problemi: i cimiteri di Finale infatti sono dotati di un sistema di sicurezza, con un pulsante che riapre i cancelli nel caso un visitatore sia rimasto all’interno oltre l’orario. A quanto risulta, nel cimitero non sarebbero installate telecamere (salvo una all’ingresso) quindi è complicato dare un volto ai ladri. "Purtroppo nessuno sa niente, nessuno sembra poter fare nulla: sono sconcertato, è molto triste", commenta Paganelli. I furti nei cimiteri si stanno moltiplicando: qualche giorno fa si è appreso, per esempio, che al cimitero di Sassuolo sono spariti anche crocifissi di ottone dalle tombe, arredi cimiteriali di grandi dimensioni che non passano certo inosservati. Stefano Marchetti