Finale, commozione e applausi per il ricordo di Giuseppe Pederiali

Giuseppe Pederiali scalda ancora il cuore di Finale e dei finalesi, accorsi numerosi venerdì sera al Nuovo cinema Corso per la serata di presentazione – nel giorno del decimo anniversario della sua scomparsa – del quaderno ’A spasso per Finale’, curato dal giornalista Stefano Marchetti e realizzato dall’amministrazione comunale. Lo stesso Marchetti, giornalista de Il Resto del Carlino, ha tenuto le redini della serata, nella quale si sono alternati i suoi ricordi personali, alcuni video con interventi di Pederiali, la lettura di alcuni brani a cura di Artinsieme e Filodrammatica Finalese e le musiche del maestro violinista Gaetano Dolce. Come hanno ricordato il sindaco Claudio Poletti e l’assessore alla Cultura Elisa Cavallini si è trattato solo del primo appuntamento dedicato allo scrittore finalese, altri sono già in cantiere e verranno programmati nei prossimi mesi. Alla serata è intervenuto anche il figlio di Giuseppe Pederiali, Davide, commosso ed emozionato nel momento in cui gli sono state consegnate dalla Giunta Municipale le prime copie del quaderno, poi distribuito gratuitamente a tutti i presenti. A Giuseppe Pederiali sarà dedicata anche un’altra iniziativa, oggi alle 16 alla sala Trionfini di piazza Ceretti a Mirandola: dialogheranno tre suoi grandi amici, Fabio Montella, Luca Marchesi e Daniele Biancardi.