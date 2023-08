"Finale Emilia: Bellodi sui cantieri, "Fumo negli occhi" del sindaco"

Non hanno convinto le esternazioni ferragostane del sindaco Claudio Poletti che ha fatto il punto sulle opere pubbliche mostrandosi fiducioso. Di "incompiute, di cui non si vedono i risultati" parla, invece, apertamente Maria Gloria Bellodi, capogruppo di minoranza della Lista civica Ricominciamo Daccapo. "Anche se non è ancora tempo di bilanci il sindaco Poletti – attacca Bellodi – sembra abbia sentito la necessità di giustificarsi agli occhi dei cittadini per le numerose promesse non mantenute della campagna elettorale. Delle opere da realizzare sembrerebbe che il sindaco ’confessi’ di non aver fatto tanti passi avanti". E’ duro il commento alle esternazioni del sindaco, che rischiano agli occhi della popolazione di trasformarsi in un boomerang per i tanti annunci e rinvii che sono seguiti riguardo alla riapertura di Ponte Vecchio, di Piazza Garibaldi, degli impianti natatori, del teatro. "Abbiamo assistito – rincara Bellodi – alle solite informazioni vaghe e parziali, senza fornire date e tempi, tanto per mettere fumo negli occhi". Riguardo a Ponte Vecchio, l’opera forse più attesa perché spacca la città, si chiede Bellodi: "Se i lavori fossero stati eseguiti come promesso, cioè lo scorso anno, significa che ora sarebbe stato necessario riprenderli per rinforzare i piloni?". Poi il j’accuse prosegue passando in rassegna le sue affermazioni su Piazza Garibaldi. "E’ vero che il progetto era già fatto all’atto di insediamento dell’attuale sindaco, ma le variazioni progettuali ora ne allungano i tempi (esempio fognature e pendenza per la raccolta acque piovane). Tali esigenze – dice Bellodi – si dovevano rilevare subito, all’inizio dei lavori e non dopo 16 mesi. Ormai, tutti i cittadini dubitano che i lavori saranno ultimati entro 3 mesi (nuovo termine annunciato di novembre)". Per la piscina esterna, è convinzione di Bellodi, "ancora nulla si muove ed è ormai palese che anche questa stagione estiva salta, inoltre quella interna almeno fino a settembre 2024 continuerà a restare chiusa". Mentre sul teatro sociale, conclude l’esponente di Ricominciamo Daccapo, "il sindaco dice ’… stiamo trovando la strada giusta ...’ ma quale è la strada?". Alberto Greco