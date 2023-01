Finale Emilia, bilancio in ritardo: "Incertezza su bollette, Irpef e sugli aiuti in arrivo dallo Stato"

Il Comune di Finale non ce l’ha fatta nei tempi e si avvia verso l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione.

La promessa dell’amministrazione è che l’arco temperale in cui non si potranno prendere provvedimenti impegnativi durerà solo un mese, poiché lo schema di Bilancio 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP), adottato in extremis dalla giunta il 30 dicembre, andrà in approvazione in consiglio comunale il 26 gennaio.

"Non è stato facile – si giustifica l’assessora al Bilancio Maria Teresa Benotti – ricondurre le previsioni in un contesto in cui non sono certe le decisioni del Governo riguardo agli aiuti dello Stato a favore degli enti pubblici e sono incerte talune entrate in particolare quelle riferite all’Irpef. Inoltre, è stato particolarmente complicato prevedere alcune spese, per lo più relative alle bollette (gas ed energia elettrica). Per non parlare dei costi delle materie prime che stanno condizionando i quadri economico-finanziari della ricostruzione. Ciò nonostante, l’obiettivo di approvare il Bilancio, almeno in Giunta, è stato raggiunto".

La documentazione approvata è già stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali e una sintesi per aree di intervento del Bilancio 2023, in parte corrente, era già stata presentata a cura dell’assessora al Bilancio, nella riunione del 23 novembre scorso della Consulta dell’Economia, del Lavoro e delle Attività Sociali. I componenti della Consulta in quella occasione hanno preso atto con soddisfazione del mantenimento dei "servizi alla persona" e dell’assenza di nuovo indebitamento e di mantenimento senza incremento delle aliquote IMU, nonostante la riduzione drastica dei trasferimenti di fondi da parte dello Stato.

"Un sentito ringraziamento, da parte di tutta l’Amministrazione – afferma l’assessora Benotti – va agli uffici che hanno fattivamente collaborato al raggiungimento di questo rilevante obiettivo, in particolare all’ufficio Ragioneria che ha messo in campo tutte le risorse e un impegno straordinario".

Alberto Greco