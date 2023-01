Finale Emilia, dal 2007 perse 318 imprese

Cambio della guardia per la sede della Lapam Confartigianato di Finale Emilia, che include anche il territorio di Massa Finalese. Il nuovo responsabile è Giancarlo Affolter che subentra ad Andrea Ronchetti, il quale rimane in carica come segretario di zona dell’Area Nord.

L’avvicendamento a Finale Emilia coincide con un’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di Lapam Confartigianato che rileva la dinamica delle imprese nel primo semestre del 2022. Al 30 giugno scorso erano 1.388 le imprese attive nel comune di Finale Emilia, di cui 426 artigiane. Nel lungo periodo (2007-2022) si sono perse complessivamente 318 imprese, pari ad un calo del 18,6% (triplo rispetto al -6,2% registrato in provincia). Le imprese dell’Agricoltura risultano quelle calate maggiormente.