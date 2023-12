Finale Emilia, il concerto di Natale con Mutinae Plectri

A Finale Emilia le feste arrivano... con un pizzico di gioia. Sulle corde dei mandolini dell’orchestra Mutinae Plectri, diretta da Maria Cecilia Vaccari, prenderà vita il Concerto di Natale di sabato, il 9 dicembre, alle 20.30 alla chiesa del Seminario, con ingresso libero. Il sempre atteso appuntamento (promosso congiuntamente dal Carc, dal Lions Club Finale e dall’associazione Artinsieme, con la Parrocchia e il Comune) vedrà anche la partecipazione di due bellissime voci, il tenore Roberto Brugioni (foto) e il basso Marco Bernabei, accompagnati al pianoforte dal maestro Luciano Diegoli.

Come un volo fra i generi e le atmosfere, il concerto spazierà in diversi repertori. Nella prima parte si ascolteranno brani d’opera, fra cui l’ ’Ingemisco’ dalla ’Messa da Requiem’ di Giuseppe Verdi e ’Deh vieni alla finestra’ dal ’Don Giovanni’ di Mozart. Seguirà una sezione sacra e natalizia che comprenderà anche il ’Panis Angelicus’ di Franck e ’O Holy Night’ di Adam. E per concludere un viaggio fra i sempreverdi della canzone napoletana, come ’Core ‘ngrato’ e ’Marechiare’. L’abbraccio finale sarà sulle note di una piccola suite natalizia.

In questi vent’anni, l’orchestra Mutinae Plectri è stata anche protagonista della riscoperta degli strumenti a plettro, proponendo programmi che spaziano dal classico al popolare, dalla musica napoletana a quella irlandese. Dal nostro Appennino, il celebre tenore Roberto Brugioni ha raggiunto i palcoscenici dei teatri del mondo: la sua attività concertistica lo ha portato in Irlanda e in Finlandia, in Brasile e in Ungheria. Marco Bernabei, docente di canto e coro al liceo musicale Sigonio di Modena, collabora con diversi cori e si esibisce da solista in ruoli da basso baritono. Gioca ‘in casa’ il maestro Diegoli, originario proprio di Finale: diplomato in Pianoforte e Clavicembalo, svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che come accompagnatore.

s.m.