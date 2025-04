Finale Emilia, la nuova piazza è realtà ’Salotto urbano’ dopo 3 anni di lavori

È stato certamente un ‘parto’ enormemente complicato, durato più di tre anni fra polemiche, progetti fatti e rifatti, lunghi periodi di fermo di cantiere, fino ad arrivare al cambio ‘in corsa’ nella ditta esecutrice dei lavori, la svolta decisiva. Finalmente – diciamolo pure – sabato prossimo alle 11 verrà inaugurata la ‘rinnovata’ piazza Garibaldi, centro e cuore della vita finalese. Prima era una distesa d’asfalto, ora si presenta come un ‘tappeto’ di blocchetti di porfido e pietra di Prun, un unico piano continuo, privo di ostacoli, punteggiato da una trentina d’alberi, aiuole, panchine. La piazza ha un aspetto ben più elegante rispetto al precedente, anche se tutta questa operazione di restyling ha comportato la sparizione di decine di posti auto: prima erano 95, ne sono rimasti soltanto 39. Tutta un’ampia sezione di piazza Garibaldi, infatti, è stata resa completamente pedonale, e il traffico delle auto resterà soltanto sul lato sud: le corsie di accesso e di scorrimento dei veicoli sono delimitate da dissuasori. "La riqualificazione della piazza – sottolinea il Comune – ha l’obiettivo di incentivare il trasporto sostenibile e ridurre l’uso del mezzo privato".

"Sono stati tre anni in cui residenti e commercianti hanno sofferto a causa delle limitazioni provocate dal cantiere – ammette il sindaco Claudio Poletti –. Il completamento dei lavori, come tutti sappiamo, è stato molto impegnativo, con problemi tecnici e imprevisti: a un certo momento questo risultato sembrava non raggiungibile. Restituiamo ora una parte del cuore urbano, molto diversa da quella di prima. Questa piazza, mutata nella sua concezione, sarà ora più di prima un punto di riferimento per tutti noi". La ‘nuova’ piazza Garibaldi si propone come luogo di incontro e di relazione fra le persone e per le famiglie, sede di attività culturali ed eventi: del resto la grande piazza è da sempre il centro delle manifestazioni, ha ospitato corse di cavalli e di moto, gare di pattinaggio, le fiere, i corsi mascherati, le gare di Finalestense.

Per la giornata di sabato è prevista dunque una grande festa. Alle 11 la cerimonia inaugurale, cui farà seguito l’esibizione della marching band dei Rulli Frulli con le majorette Blue Stars di San Felice. Ci saranno gonfiabili per i bimbi e si terrà anche una gimkana baby con merenda finale. Alle 16 protagonista la musica con i gruppi Accordi di Pace e Accordeon della Scuola di musica Andreoli, e i Rulli Frullini. Alle 17.30 sarà inaugurata la mostra dedicata al grafico e incisore finalese Pietrino Vicenzi, e alle 21.30 lo spettacolo speciale Lasershow. E per tutta la giornata saranno presenti in piazza le associazioni di volontariato finalesi con iniziative, laboratori, bar, cucina e merende. Domenica mattina alle 10.30 proprio da piazza Garibaldi – come avveniva fino a qualche anno fa – si muoverà la processione dei ragazzi con l’ulivo benedetto che poi raggiungerà il Duomo per la Santa Messa delle 11.15: un legame ideale fra due luoghi di Finale che sono rinati e un nuovo auspicio per far ripartire la ricostruzione anche di tutto quello che appare ancora fermo al palo.

Stefano Marchetti