La strage non è inevitabile
Modena
Finale Emilia ricorda Agnini. Svelata la statua restaurata del padre della cooperazione

27 ott 2025
27 ott 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
Finale Emilia ricorda Agnini. Svelata la statua restaurata del padre della cooperazione

In occasione degli ottant’anni dalla morte del capostipite dell’associazionismo . Il sindaco Poletti: "È stato un esempio che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani".

La cerimonia per la nuova inaugurazione del monumento a figura intera a Gregorio Agnini e dei tre bassorilievi dedicati alla vita e all’opera del padre della cooperazione e dell’associazionismo

Per realizzare il monumento a figura intera a Gregorio Agnini e i tre bassorilievi dedicati alla sua vita e alla sua opera, inaugurati il 2 giugno 1960 accanto al Castello di Finale, 31 Comuni della nostra provincia versarono una loro quota. In più furono raccolti altri fondi da cooperative e da privati. Tutta l’operazione costò poco più di 12 milioni e 500mila lire. Se tutta la provincia si mosse per il progetto, un motivo c’era: Gregorio Agnini, nato nel 1856 e morto nel 1945, fu il capostipite della cooperazione e dell’associazionismo sociale, già nel 1886 fondò l’Associazione operai e braccianti, prima cooperativa di lavoro della provincia, nel 1891 fu il primo deputato socialista modenese, riconfermato fino al 1924, e nel settembre 1945, pochi giorni prima della sua scomparsa, presiedette come decano la prima seduta della Consulta nazionale da cui sarebbe derivata l’Assemblea costituente.

A ottant’anni dalla morte, Finale ha voluto ricordare Agnini con il restauro del monumento bronzeo che venne realizzato dallo scultore vignolese Ivo Soli e dei tre bassorilievi di segno forte e drammatico che furono eseguiti dall’altrettanto celebre artista Dante Zamboni. "L’esempio di Agnini è un invito all’impegno politico e sociale – ha detto il sindaco Claudio Poletti – un richiamo ai principi e ai valori proclamati dalla nostra Costituzione a cui tutti dobbiamo essere fedeli. Facciamolo per noi e soprattutto per le giovani generazioni". Il restauro delle opere, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, è stato eseguito dal team di Elisabetta Belluti.

Fino al 9 novembre poi nelle sale dell’ex Guardia nazionale in corso Cavour si può visitare la mostra (a cura di Alma Finalis) che ricostruisce la storia del monumento e dei bassorilievi, con il bozzetto originale, foto d’epoca e varia documentazione. Il progetto di realizzazione del monumento – che venne seguito passo passo dal sindaco Angelo Sola – richiese una lunga gestazione: nella ricca documentazione conservata riemergono le firme di grandi artisti del ‘900 modenese, come Marino Quartieri e Tino Pelloni, che fecero parte della commissione che scelse l’idea vincente. La statua monumentale mostra un Agnini in piedi e in cammino a testa alta, come rivolto al futuro e al sol dell’avvenire socialista, mentre i tre bassorilievi (non senza una vena agiografica) lo ritraggono anche "lottatore e pacificatore" e "soccorritore di colerosi". "Di certo gli ideali di Agnini non sono soltanto propri di Finale, ma sono concetti universali", ha fatto notare Annarita Molesini, presidente di Alma Finalis. E per questo la ‘rinascita’ del monumento richiama ai fondamenti del nostro vivere civile.

Stefano Marchetti

