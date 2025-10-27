Finale Emilia ricorda Agnini. Svelata la statua restaurata del padre della cooperazione

Per realizzare il monumento a figura intera a Gregorio Agnini e i tre bassorilievi dedicati alla sua vita e alla sua opera, inaugurati il 2 giugno 1960 accanto al Castello di Finale, 31 Comuni della nostra provincia versarono una loro quota. In più furono raccolti altri fondi da cooperative e da privati. Tutta l’operazione costò poco più di 12 milioni e 500mila lire. Se tutta la provincia si mosse per il progetto, un motivo c’era: Gregorio Agnini, nato nel 1856 e morto nel 1945, fu il capostipite della cooperazione e dell’associazionismo sociale, già nel 1886 fondò l’Associazione operai e braccianti, prima cooperativa di lavoro della provincia, nel 1891 fu il primo deputato socialista modenese, riconfermato fino al 1924, e nel settembre 1945, pochi giorni prima della sua scomparsa, presiedette come decano la prima seduta della Consulta nazionale da cui sarebbe derivata l’Assemblea costituente.

A ottant’anni dalla morte, Finale ha voluto ricordare Agnini con il restauro del monumento bronzeo che venne realizzato dallo scultore vignolese Ivo Soli e dei tre bassorilievi di segno forte e drammatico che furono eseguiti dall’altrettanto celebre artista Dante Zamboni. "L’esempio di Agnini è un invito all’impegno politico e sociale – ha detto il sindaco Claudio Poletti – un richiamo ai principi e ai valori proclamati dalla nostra Costituzione a cui tutti dobbiamo essere fedeli. Facciamolo per noi e soprattutto per le giovani generazioni". Il restauro delle opere, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, è stato eseguito dal team di Elisabetta Belluti.

Fino al 9 novembre poi nelle sale dell’ex Guardia nazionale in corso Cavour si può visitare la mostra (a cura di Alma Finalis) che ricostruisce la storia del monumento e dei bassorilievi, con il bozzetto originale, foto d’epoca e varia documentazione. Il progetto di realizzazione del monumento – che venne seguito passo passo dal sindaco Angelo Sola – richiese una lunga gestazione: nella ricca documentazione conservata riemergono le firme di grandi artisti del ‘900 modenese, come Marino Quartieri e Tino Pelloni, che fecero parte della commissione che scelse l’idea vincente. La statua monumentale mostra un Agnini in piedi e in cammino a testa alta, come rivolto al futuro e al sol dell’avvenire socialista, mentre i tre bassorilievi (non senza una vena agiografica) lo ritraggono anche "lottatore e pacificatore" e "soccorritore di colerosi". "Di certo gli ideali di Agnini non sono soltanto propri di Finale, ma sono concetti universali", ha fatto notare Annarita Molesini, presidente di Alma Finalis. E per questo la ‘rinascita’ del monumento richiama ai fondamenti del nostro vivere civile.

Stefano Marchetti