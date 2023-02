Furto, l’altro giorno, nella chiesa del Seminario dove ignoti ladri hanno portato via l’impianto audio. Ancora prima della razzia, sabato pomeriggio nella canonica della parrocchia di Massa Finalese, i malviventi avevano depredato le casse audio, all’interno della chiesa in via del Seminario, poste ai lati dell’altare. Insieme agli altoparlanti sono spariti anche gli appositi cavi idonei al loro funzionamento. "Giovedì scorso – ricorda la segretaria della parrocchia – il direttore del coro parrocchiale, recatosi all’interno del tempio per sistemare alcune attrezzature, s’è accorto che le casse, a destra e sinistra dell’altare, non erano più fissate agli appositi supporti. Prima di allarmarci abbiamo chiesto conferme al parroco don Daniele Bernabei nel caso le avesse prestate a qualcuno". Confermato il furto, è così partita la denuncia. Il valore delle casse è di circa 600 euro. Flavio Viani