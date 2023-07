Finale Emilia, una "Maturità Partecipata" con il team di insegnanti e volontari

Tutti per uno... anche all’esame. E’ l’esperienza della "maturità partecipata" che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto tecnico Calvi di Finale, grazie a un progetto collettivo realizzato con il team di insegnanti di sostegno, coordinati dalla professoressa Anna Cherubini, e i volontari di Manitese Gaia Barbieri e Raffaella Zuccaro. Durante l’anno alcuni studenti con disabilità e i loro compagni di classe e istituto hanno partecipato a un laboratorio permanente di scuola aperta focalizzato soprattutto su attività sartoriali e ceramiche, presso gli atelier di Manigolde e Manifatti nella sede dell’associazione Manitese (che ha coperto anche i costi). I ragazzi hanno avuto modo di esprimersi e raccontarsi attraverso la manualità e ne è scaturita una socializzazione spontanea.

Dal percorso è nata la "Città nella città", una vera e propria città in ceramica con edifici, strade, ponti, tutti collocati sopra un terreno di tessuti di vari colori, "una città quasi dionisiaca che vuole e può essere terreno di ricerca insieme ad artisti, creativi, educatori, psicologi", spiegano a Manitese. Quest’opera è stata presentata alla commissione d’esame e sarà esposta da oggi presso la Bottega Manigolde in via Agnini: la mostra è a cura di Alessandro Formigoni, designer modenese e maestro di ceramica al laboratorio Manifatti.

