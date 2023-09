Finale, esce di pista con la mini moto: centauro ferito

Incidente intorno alle 11.30 di ieri alla pista di go kart ‘Extrema kart’ di via Abbà e Motto di Massa Finalese. A rimanere ferito un 46enne, F.R. le iniziali. Secondo la ricostruzione della dinamica, l’uomo in sella ad una mini moto si stava allenando quando, nell’affrontare una curva del circuito che ha una lunghezza di 800 metri, è scivolato perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori dal tracciato. E’ stato il titolare del kartodromo a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunte l’ambulanza del 118 e l’automedica che hanno stabilizzato l’uomo. Inizialmente le condizioni del 46enne sembravano serie a causa delle ferite e delle contusioni riportate, per questo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara con un codice di massima gravità. Fortunatamente, però, accertamenti più approfonditi hanno rivelato solo diverse contusioni e non risulta in pericolo di vita.

a.g.