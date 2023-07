Finale, festa e solidarietà Casadei e i Rulli Frulli, show per gli alluvionati

‘Finale Emilia per la Romagna’: una giornata di festa e musica per raccogliere fondi a sostegno delle aree colpite da alluvioni e frane. Ad organizzare l’evento benefico sono state oltre 40 associazioni di volontariato del territorio: "Ci siamo tutti impegnati per un unico scopo, aiutare la Romagna. Finale Emilia c’è ed ha il cuore grande!". Ai giardini pubblici De Gasperi, una lunga tavolata ha accolto quasi 600 persone: prima della cena di beneficenza, la band Rulli Frulli si è esibita in un concerto con un ospite speciale, Mirko Casadei, figlio di Raul. Insieme hanno suonato e cantato ‘Romagna mia’. "Siamo molto contenti – afferma uno degli organizzatori – le persone hanno capito l’importanza di questa giornata e della finalità benefica e hanno risposto con la loro massiccia presenza". Molto apprezzata anche l’esibizione delle band giovanili finalesi così come lo spettacolo di cabaret con Andrea Vasumi, e il concerto di ‘Quelli del Lunedì’, insieme alle altre iniziative. "Appena avremo il totale del ricavato – proseguono gli organizzatori – decideremo a che progetto destinarlo. Abbiamo infatti deciso di non fare un ‘assegno’, ma di utilizzare i soldi raccolti per la realizzazione, nelle terre colpite dalle alluvioni e dalle frane, di una iniziativa che sia destinata ai fragili, ossia disabili, anziani, bambini".

m.s.c.