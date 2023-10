Finale, flash mob delle mamme contro la discarica

Flash mob ’in rosa’ ieri contro la discarica di Finale Emilia. "Difendiamo la salute dei nostri figli", "Io amo il mio paese, no alla discarica" dicevano i cartelli esposti lungo la gradinata dell’acquedetto, in centro. L’iniziativa, organizzata dall’Osservatorio civico, rientra nell’ambito dell’Ottobre rosa. Tutte donne, una trentina circa, che hanno preso parte convintamente alla protesta indossando una maglietta rosa o bianca. L’appello è corale: "Sequestrate la discarica". "Finale paga le scelte sbagliate di chi ha anteposto la salute al guadagno. E’ tempo di rivederle. E’ tempo di perdono se chi ha sbagliato porrà rimedio con fatti e non con le parole altisonanti. Le donne di Finale lotteranno fino alla fine, unite" il messaggio sui social.

a.g.